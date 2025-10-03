留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

味全龍啦啦隊李多慧。圖／摘自李多慧IG

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油強調，對任何性騷擾或性別歧視情事零容忍，今天已責成該員工主管釐清相關事實，並將依警方調查結果採取適當處置。

媒體報導，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重災情，全台各地民眾紛紛湧入救災。李多慧愛心不落人後，不但第一時間捐出30萬善款賑災，1日更親自赴災區以實際行動救災，暖心舉動獲得不少網友讚賞，卻有一名陳姓男網友口出穢言，留下性騷擾字眼，被挖出為中油員工。

李多慧現身花蓮協助清淤，一名網友卻在社群平台留言不雅文字。圖／截自PTT

針對媒體及社群關注中油員工個人社群帳號疑似於網路留言區出現涉及性別歧視的不雅文字，中油發布新聞稿重申，對任何性騷擾或性別歧視情事秉持零容忍立場，今天已立即責成該名員工主管就相關事實進行必要的釐清。

中油表示，據查，該員工於2日晚間向警方報案表示其個人帳號遭盜用，中油將依警方調查結果採取適當處置。

中油強調，一向重視性平與友善職場環境，積極推動各項性別平等教育與防護措施，並持續強化員工對性別尊重與職場倫理的認知，致力於維護安全、尊重、友善的工作環境。