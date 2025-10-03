畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、少年受害，檢警查獲6918部性影像。洪遭搜索前，一度求情想參加台大畢業典禮、想考律師，仍因涉犯重罪遭收押、起訴，今移審台中地院予以20萬元交保、限制住居。

檢警調查，洪男長期在網路社群上尋找「直男」（性取向為異性戀男性），專挑肌肉猛男、帥氣男網友下手，只要「看到喜歡的就私訊約」，等到對方上鉤再以預錄女性裸體影片，搭配自己變聲軟體和對方交談，還以裸遊、互相自慰引誘被害人脫掉衣褲並側錄偷拍。

檢警2024年底陸續接獲7名男性提告，循線追查其中1個X網站的IP位址，驚見竟然設立在台大校園內，經抽絲剝繭發現嫌疑人就是台大法律系學生。

檢警搜索時，在洪男電腦、隨身碟及雲端起獲6918部性影像，洪對於自行偷拍、竊錄的影像，更是分門別類建立清楚資料夾，以被害人姓名、職業或特徵區分，還會視帥氣、身材好，或以影片稀有度等最貴1部賣2500元，相貌普通、次之者，只賣200元。

由於洪男偷拍性影像數量龐大，犯罪手法刊比「創意私房」、「台版N號房」，檢警一度懷疑有集團性犯罪，但經追查洪為個體戶作案，僅還有1名身分不詳共犯仍在追查中。檢警勘驗性影像，發現300多被害人均為男性，其中有47人出面作證、提告。

據了解，檢警5月14日發動搜索，洪因人贓俱獲他全數自白認罪，配合檢警訊問，但檢察官考量被害人眾多、還有為數不少少年，第一時間向法院聲請羈押，洪一度以「想參加台大畢業典禮」、「想考律師考試」等理由求情，後因法院一度交保、檢方抗告成功，洪獲釋畢業後才又遭收押。