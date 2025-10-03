快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、少年受害，檢警查獲6918部性影像。洪遭搜索前，一度求情想參加台大畢業典禮、想考律師，仍因涉犯重罪遭收押、起訴，今移審台中地院予以20萬元交保、限制住居。

檢警調查，洪男長期在網路社群上尋找「直男」（性取向為異性戀男性），專挑肌肉猛男、帥氣男網友下手，只要「看到喜歡的就私訊約」，等到對方上鉤再以預錄女性裸體影片，搭配自己變聲軟體和對方交談，還以裸遊、互相自慰引誘被害人脫掉衣褲並側錄偷拍

檢警2024年底陸續接獲7名男性提告，循線追查其中1個X網站的IP位址，驚見竟然設立在台大校園內，經抽絲剝繭發現嫌疑人就是台大法律系學生。

檢警搜索時，在洪男電腦、隨身碟及雲端起獲6918部性影像，洪對於自行偷拍、竊錄的影像，更是分門別類建立清楚資料夾，以被害人姓名、職業或特徵區分，還會視帥氣、身材好，或以影片稀有度等最貴1部賣2500元，相貌普通、次之者，只賣200元。

由於洪男偷拍性影像數量龐大，犯罪手法刊比「創意私房」、「台版N號房」，檢警一度懷疑有集團性犯罪，但經追查洪為個體戶作案，僅還有1名身分不詳共犯仍在追查中。檢警勘驗性影像，發現300多被害人均為男性，其中有47人出面作證、提告。

據了解，檢警5月14日發動搜索，洪因人贓俱獲他全數自白認罪，配合檢警訊問，但檢察官考量被害人眾多、還有為數不少少年，第一時間向法院聲請羈押，洪一度以「想參加台大畢業典禮」、「想考律師考試」等理由求情，後因法院一度交保、檢方抗告成功，洪獲釋畢業後才又遭收押。

洪姓男子就讀台大法律系期間，在網路假扮女性騙男網友裸聊、側錄性影像，並上網販售，全台300多名男性受害；洪男6月遭收押至今，今移審法院命他20萬元交保。記者曾健祐／翻攝
洪姓男子就讀台大法律系期間，在網路假扮女性騙男網友裸聊、側錄性影像，並上網販售，全台300多名男性受害；洪男6月遭收押至今，今移審法院命他20萬元交保。記者曾健祐／翻攝

台大 被害人 法律系 偷拍

延伸閱讀

專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

逾300人受害…男扮女裸聊偷拍 台大啟動性平調查：仍可撤銷畢業證書

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沉淪偷拍遭收押

台大法律男扮女配變聲器…專挑肌肉猛男裸聊偷拍自慰 321人中有未成年

相關新聞

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧現身花蓮協助清淤，大批網友留言感謝，卻有中油員工留言不雅文字。中油強調，對任何性騷擾或...

畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、少...

專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，並專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、...

親吻、摸胸臀猥褻女童…國小狼師退休16年仍遭逮 判關8年半定讞

台南市退休國小老師尚志剛任職期間猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，他的惡行2020年才被揭發，僅有2名被害女童...

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沉淪偷拍遭收押

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友在網路上專挑肌肉猛男下手，騙裸聊再側錄其自慰等性影像並販賣、重製獲利，釀全台321名成年、...

台大法律男扮女配變聲器…專挑肌肉猛男裸聊偷拍自慰 321人中有未成年

台大法律系洪姓男子在學期間長期偽裝成女網友，透過網路專挑肌肉猛男、帥氣男子下手，以騙取裸聊再側錄其自慰等性影像，還會販賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。