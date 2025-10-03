專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

台大法律系洪姓男子偽裝女網友在網路尋找「直男」，並專挑肌肉猛男騙裸聊、側錄其自慰性影像販賣、重製獲利，釀全台321男子、少年受害，檢警查獲高達6918部性影像。犯罪防治學者示警，類似性影像犯罪恐黑數不少，犯罪者利用不敢報案心態有恃無恐，呼籲被害人勇於指證。

檢警調查，洪男透過X、IG、Telegram及交友軟體等，在網路社群上尋找「直男」（性取向為異性戀男性），專挑肌肉猛男下手，只要「看到喜歡的就私訊約」，等對方上鉤再以預錄女性裸體影片，搭配腳本、變聲軟體和對方交談，邀約裸聊引誘被害人脫掉衣褲自慰再側錄偷拍。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，類似網路性影像犯罪在國內有日漸氾濫趨勢，犯罪者躲在螢幕後，以化名、假身分利誘被害人寬衣解帶趁機側錄偷拍，有別傳統犯罪更追查不易，加上性影像外流被害人礙於名聲不願聲張，導致犯罪者更加有恃無恐。

王伯頎並以1990年代學者提出犯罪思考型態的過度自信心裡分析，當犯罪者一而再、再而三得逞，鮮少有被害人出面下，其對於自身犯行會更大膽、熟練，甚至陷入無法自拔，總認為不會被抓而低估犯罪風險。

王也說，先前讓社會震驚的南京紅姐案，在未曝光前難想像其手法看似粗糙，卻仍有大量男性被害人落入圈套，本案則是透過網路裸聊、偷拍，直到檢警偵辦才查出高達300多名男性遇害。

他也擔心，性影像犯罪被害黑數恐不低，尤其在華人傳統思維下，對於性隱私遇害會深感丟臉、遭譴責，有犯罪者篤定對方「不敢報案」心裡，近年國內類似偷拍論壇、暗網等更加肆無忌憚。

王也提到，過去創意私房、N號房被害人多為女性，常常會因社會框架、輿論等，相較男性背負更多社會壓力，甚至遇害還會遭檢討，而男性雖因生理特徵、觀念不同，遭遇性影像犯罪壓力著墨較少，但無論性別，都應勇無出面作證、舉報，維護自身權益。