親吻、摸胸臀猥褻女童…國小狼師退休16年仍遭逮 判關8年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市退休國小老師尚志剛任職期間猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，他的惡行2020年才被揭發，僅有2名被害女童仍在追訴期內；尚志剛輪流親吻、撫摸2名女童胸部和下體，最高法院依連續對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判8年6月徒刑定讞。

尚志剛2002年至2004年6月間擔任國小高年級導師，平時教學風格嚴厲，不時體罰或責罵學生，學生也對他的命令不敢反抗。尚志剛2003年12月至2004年4月間，多次在國小4樓至5樓樓頂的樓梯間夾層，讓2名女童同時在場，並輪流親吻，再伸手先撫摸其中一人的胸部、臀部，更掀起衣服舔乳頭、撫摸性器官，又不顧另一名女童抗拒，撫摸胸部及性器官得逞。

事隔多年，尚志剛於2004年退休，而其中一名女童長大成人，於2020年間出面向人本基金會舉發，並轉由校方啟動校園性別事件調查程序，陸續發覺有10餘人受害，但多人受害時間已罹於追訴時效。

尚志剛否認犯行，供稱他真的想不出為什麼學生會出來指控自己，確實這幾個都是班長，受害女童曾經有做幾個月，不適合、不適應，跟他說要辭，他是外省老師，比本省老師還認真教學生，他知道得罪了很多同事，也得罪了校長，他做了很多真正得罪人的事。

女童作證指出，尚志剛會面對面環抱她和另一名女童 ，一個左邊一個右邊，並直接嘴對嘴親兩個人，尚還隔著衣服摸胸部、屁股，摸完身體後，就掀開衣服舔乳頭，還一直稱讚她胸部很漂亮，還表示是以父親的立場來照顧，因為很愛她，所以親她。

台南高分院更一審認為尚志剛身為國小老師，卻利用身分關係猥褻女童，還假意鼓勵或以言詞哄騙，使2名女童縱使感到驚恐、羞恥、噁心，仍無法立即進一步做出反擊或拒絕，使尚一再得逞，此等隱藏在校園中的犯罪陰影，如若非女童日漸成熟而得以面對心中傷痛，藉由媒體或公益團體的呼籲，使社會各界正視少年或兒童受侵害後，經常因年幼不知、不敢求救，甚至不知受害，或於受害後因表達、記憶能力不佳，形成司法程序中之弱勢地位。

更一審指出，本案所幸2名女童在尚志剛犯行罹於追訴權時效前訴諸司法，且因校園性平調查程序發揮蒐集、保全證據功能，使尚塵封已久犯行得以攤在陽光下接受檢視，另認為尚志剛惡性不輕，審酌後判刑8年6月，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而確定。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

