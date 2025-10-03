家教師猥褻女學生後和解 新北地院判刑8月緩刑3年

快訊

中央社／ 新北3日電

宋姓男子去年在新北市進行家教課時，與未成年女學生飲酒後，強行環抱並親吻猥褻女學生。新北地方法院審酌宋男與學生達和解且賠償完畢，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判有期徒刑8月、緩刑3年。

新北地檢署日前調查，宋姓男子去年8月19日晚間9時許在新北市新莊區與女學生進行家教課程時，與女學生共同飲酒後，從背後強行環抱女學生，並觸摸肚子、臉頰，還試圖親吻她，事後女學生母親察覺女兒情緒不穩，求助身心科並報警。

根據對話紀錄，隔天凌晨女學生傳訊息給朋友，「我老師今天喝醉酒、然後一直摸我、他還親我……我把嘴挪開但他還親我臉、還一直捏我肚子」。女學生也傳訊息質問宋男，宋男最初回覆「對不起我今天有點暈」，但之後刪除此訊息，試圖湮滅證據。

根據新北地方法院判決書，宋男為女學生的家教老師，應提供妥適的指導教育，且明知學生未成年，竟為滿足一己性欲猥褻女學生，欠缺法治觀念及尊重他人性自主意識，更造成女學生身心受創。

法官審酌，宋男雖在偵查中否認犯罪，但在法院審理時坦承犯行，且與女學生及家屬達成和解並履行賠償責任，犯後有悔意、無前科，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處宋男有期徒刑8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

相關新聞

親吻、摸胸臀猥褻女童…國小狼師退休16年仍遭逮 判關8年半定讞

台南市退休國小老師尚志剛任職期間猥褻、性侵10多名女童，並於2004年退休，他的惡行2020年才被揭發，僅有2名被害女童...

疑單戀遭冷落想見面　男子痴纏「浪Live」直播主跟騷法起訴

「浪Live」直播平台某貌美直播主，因從事直播及經營網路社群而認識一名鍾姓男鐵粉，不料鍾男疑似單戀女方無法自拔，於今年4...

補教名師王焱遭女網紅指控15年前性侵 「身體特徵不符」可望無罪確定

粉絲數逾10萬的女網紅指控15年前遭補習班名師王焱（王竑文，皆為化名）性侵，她發現對方仍在任教，揭發此事，不過新竹地院判...

菜販老闆強吻女工讀生 法官判處拘役60日…女檢上訴結果出爐

彰化縣一名菜販雇用未滿18歲的女工讀生，卻趁開車送菜時，突問女學生「妳有沒有一點點喜歡我」，還強勢親吻女學生，女生當場下...

女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

高雄市孫姓男子去年4、5月間在公園認識賣餅乾的女子，某天深夜孫男酒後竟按耐不住，強行撫摸女子胸部，還對女子性侵，孫男一審遭判刑4年6個月...

板橋SPA養生館成「半套銷魂窟」2次遭逮 新北警展鐵腕強制拆除

新北市板橋區館前西路1間SPA養生館涉嫌暗中經營色情行業，警方今年4月及7月陸續查獲店內越籍及本國女子從事半套性交易，但...

