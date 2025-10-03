家教師猥褻女學生後和解 新北地院判刑8月緩刑3年
宋姓男子去年在新北市進行家教課時，與未成年女學生飲酒後，強行環抱並親吻猥褻女學生。新北地方法院審酌宋男與學生達和解且賠償完畢，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判有期徒刑8月、緩刑3年。
新北地檢署日前調查，宋姓男子去年8月19日晚間9時許在新北市新莊區與女學生進行家教課程時，與女學生共同飲酒後，從背後強行環抱女學生，並觸摸肚子、臉頰，還試圖親吻她，事後女學生母親察覺女兒情緒不穩，求助身心科並報警。
根據對話紀錄，隔天凌晨女學生傳訊息給朋友，「我老師今天喝醉酒、然後一直摸我、他還親我……我把嘴挪開但他還親我臉、還一直捏我肚子」。女學生也傳訊息質問宋男，宋男最初回覆「對不起我今天有點暈」，但之後刪除此訊息，試圖湮滅證據。
根據新北地方法院判決書，宋男為女學生的家教老師，應提供妥適的指導教育，且明知學生未成年，竟為滿足一己性欲猥褻女學生，欠缺法治觀念及尊重他人性自主意識，更造成女學生身心受創。
法官審酌，宋男雖在偵查中否認犯罪，但在法院審理時坦承犯行，且與女學生及家屬達成和解並履行賠償責任，犯後有悔意、無前科，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處宋男有期徒刑8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。
