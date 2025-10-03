全台逾300男受害！台大法律系學生偽裝裸聊偷拍…一畢業就被收押

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台大法律系洪姓男學生在學期間，長期上網向男網友、少年攀談，還以變聲器、虛擬影像誘使對方裸聊再側錄還變賣，造成全台300多名男子、少年性影像外流，台中地檢署痛斥他惡劣起訴求重刑，且在洪畢業前搜索聲押一度被法院交保，檢方抗告成功，洪自台大一畢業隨即再遭收押。

台中地檢指出，全案經檢察官郭逵指揮刑事局等單位偵辦，2024年12月起陸續獲報有7名被害人受騙遭側錄及散布性影像並提告，經調閱洪男的金融帳戶、社群網站X帳號IP位址，今年5月14日赴洪位於台北信義區住處搜索，查扣隨身碟內、硬碟內及雲端內共6918部性影像。

檢方說，洪男自動繳回12萬5000元犯罪所得，檢察官認定其有勾串共犯、證人之虞，已將洪向台中地院聲請羈押禁見獲准，全案今偵結、移審。

檢方指出，洪男大學期間自2024年起，在IG、交友軟體上找尋屬意的成年男子、少年網友，以喬裝女性方式攀談， 再以預先擬定的影片腳本，配合變聲器軟體同步說話，誘使對方聊天時製造性影像，洪並側錄，取得289部成年男子、32部少年性影像。

檢方發現，洪2022年起還會在社群網站X設立帳號，招攬網友加入其設立之Telegram 群組， 並刊登其購買、交流所得的性影像販售目錄，以每部200元至2500元之價格，販賣成年、少年性影像共 203部。

另外，洪自2023年起，將其購買、交流所得的性影像，重製於Google 雲端硬碟（包括成年1339部、少年127部)、MEGA 雲端硬碟（成年131部、少年14部)、及隨身碟（成年317部、少年36部），及筆記型電腦（成年154部），以非法散布、販賣、重製他人攝錄之性影像。

檢方指出，洪男2022年起，共側錄289位成年男子、32位少年的性影像，散布並販賣203部成年、少年性影像，另有大量重製性影像，總計查扣6918部性影像，被害人數眾多，罪刑重大。

檢察官直言，洪販賣性影像，經由網際網路之匿名性、快速傳播性，更加劇對外散布程度，對於被害人造成永久、無法抹滅之持續侵害，犯行極其惡劣，視法律於無物，偵結依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴他，建請法院法院予以從重量刑。

台中地檢署認為，洪販賣性影像，經由網際網路之匿名性、快速傳播性，更加劇對外散布程度，對於被害人造成永久、無法抹滅之持續侵害，犯行極其惡劣。記者曾健祐／攝影
台中地檢署認為，洪販賣性影像，經由網際網路之匿名性、快速傳播性，更加劇對外散布程度，對於被害人造成永久、無法抹滅之持續侵害，犯行極其惡劣。記者曾健祐／攝影

