疑單戀遭冷落想見面　男子痴纏「浪Live」直播主跟騷法起訴

「浪Live」直播平台某貌美直播主，因從事直播及經營網路社群而認識一名鍾姓男鐵粉，不料鍾男疑似單戀女方無法自拔，於今年4月11至13日間，七度到女方工作場所等待並尾隨，或是以通訊軟體傳送騷擾言語，逼迫女方跟他見面。經該直播主報警提告，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。

據了解，該名女直播外貌出眾、身材窈窕，除了當直播主還擔任展場女模（Show Girl），兩人僅透過網路和直播認識，鍾男卻疑似單戀該女直播主，不僅多次於直播時打賞禮物給女方，後來又認為女方冷落自己，而出現跟騷對方的言行。

今年4月11日傍晚，鍾男前往台北南港展覽館女方擔任展場女模的工作地點，自女方結束工作後便一路尾隨、跟蹤至北市信義區的捷運101站；當天6時和10時許，又以INSTAGRAM傳送「難道要我用非正常手段排解我們之間的冰點嗎？」、「那麼我會好好運用我的專業，讓妳自己來找我的」等文字訊息干擾對方。

之後2天，鍾男持續不斷傳送訊息，揚言要將女方資訊廣為PO在各大情色論壇、酒店、夜店、按摩、AV拍攝等行業，還說「不然會持續性的讓妳知道什麼叫真心被踐踏的報復」。