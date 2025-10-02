疑單戀遭冷落想見面　男子痴纏「浪Live」直播主跟騷法起訴

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

「浪Live」直播平台某貌美直播主，因從事直播及經營網路社群而認識一名鍾姓男鐵粉，不料鍾男疑似單戀女方無法自拔，於今年4月11至13日間，七度到女方工作場所等待並尾隨，或是以通訊軟體傳送騷擾言語，逼迫女方跟他見面。經該直播主報警提告，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。

據了解，該名女直播外貌出眾、身材窈窕，除了當直播主還擔任展場女模（Show Girl），兩人僅透過網路和直播認識，鍾男卻疑似單戀該女直播主，不僅多次於直播時打賞禮物給女方，後來又認為女方冷落自己，而出現跟騷對方的言行。

今年4月11日傍晚，鍾男前往台北南港展覽館女方擔任展場女模的工作地點，自女方結束工作後便一路尾隨、跟蹤至北市信義區的捷運101站；當天6時和10時許，又以INSTAGRAM傳送「難道要我用非正常手段排解我們之間的冰點嗎？」、「那麼我會好好運用我的專業，讓妳自己來找我的」等文字訊息干擾對方。

之後2天，鍾男持續不斷傳送訊息，揚言要將女方資訊廣為PO在各大情色論壇、酒店、夜店、按摩、AV拍攝等行業，還說「不然會持續性的讓妳知道什麼叫真心被踐踏的報復」。

最後直播主不堪其擾報警處理，鍾男到案時，對於自己所作所為均坦承，卻辯稱自己「只是想跟她說幾句話」，檢察官則認為，鍾男言行雖尚不至構成恐嚇罪，但已使人心生畏怖，且影響該直播主日常生活或社會活動，將他依法起訴。

「浪Live」直播平台某貌美女直播主，遭鍾姓男鐵粉跟蹤、尾隨和通訊軟體傳送騷擾言語，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
「浪Live」直播平台某貌美女直播主，遭鍾姓男鐵粉跟蹤、尾隨和通訊軟體傳送騷擾言語，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

直播主 網路 跟蹤騷擾

