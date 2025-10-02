補教名師王焱遭女網紅指控15年前性侵 「身體特徵不符」可望無罪確定

粉絲數逾10萬的女網紅指控15年前遭補習班名師王焱（王竑文，皆為化名）性侵，她發現對方仍在任教，揭發此事，不過新竹地院判王無罪。檢察官上訴，並提出女網紅、同學、同事的測謊鑑定與就醫資料做補強證據，台灣高等法院認為測謊結果只是女網紅指訴的疊加證據，無從補強指證真實性，今駁回。

因王焱一、二審皆無罪，檢察官上訴受刑事妥速審判法第9條規定拘束，王可望無罪確定。

新竹地檢署起訴指出，王焱於2010年間在新竹市某補習班擔任自然科老師，明知當時女網紅年紀不到14歲，卻利用她懵懂無知及崇拜心理，於同年7月至9月間某日，開車邀約女學生到新竹縣遊玩，當日下午4點多，假借腹痛將她帶至新竹市某汽車旅館，性侵得逞。

女網紅已有2名小孩，因2023年間「#MeToo」事件發酵，她認為向王焱這樣的狼師卻還在補習班教書，因此提告。

王焱否認與女網紅交往，也沒有帶她去汽車旅館、發生性行為，女網紅說跟她性交的人「有很多胸毛」，但他並沒有胸毛；女網紅稱有帶她去車上跟親親抱抱，但女學生來補習班都是家長接送，他怎麼可能做這些事？甚至約她出去再跟她發生性交行為？辜姓、鄭姓證人都說從女學生那聽說他與對方發生性關係，且傳得沸沸揚揚，如果是如此，當年怎麼都沒有被調查？

新竹地院認為檢方所舉的直接或間接證據，有令人懷疑之處，不足使法官認定王焱犯對未滿14歲女子強制性交罪，因此判他無罪。

高院審理後也認為，女網紅指認的身體特徵與王焱不符，且她指訴遭性侵時的自身年齡，也前後不一致；相關證人證述的情節，都是從女網紅那兒聽聞，並非親自見聞事發經過，屬於累積證據，並非補強證據。鄭姓證人說女網紅事後行為異常，與女網紅於較接近案發時的學習成績、在校表現不同，無從補強指訴。