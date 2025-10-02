新北三重男浴室裝攝影機偷拍朋友洗澡　判刑4月

快訊

中央社／ 新北2日電

新北三重區男子去年在家中浴室裝微型攝影機，偷拍2名借宿友人如廁洗澡畫面。新北地方法院指男子利用朋友信任，做出使其心理受創行為，依無故攝錄他人性影像罪，判4個月有期徒刑。

新北市三重區一名29歲陳姓男子去年9月同意2名友人借宿後，在浴室內裝設微型攝影機，拍攝2名友人如廁、更衣、沐浴等隱私部位性影像，其中一人洗澡時發現攝影機後，取出記憶卡報警。陳男日前遭新北地檢署起訴。

根據法院判決書，陳男無故以微型攝影機竊錄隱私部位，造成2被害人心理受創，依刑法第319條無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

法官說明，陳男辯護人雖以素行良好為由請求緩刑，但審酌陳男利用朋友的信任，造成2人心理創傷、身心影響巨大，陳男也未取得2人原諒，因此不予緩刑。

