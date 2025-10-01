快訊

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

菜販老闆強吻女工讀生 法官判處拘役60日…女檢上訴結果出爐

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名菜販雇用未滿18歲的女工讀生，卻趁開車送菜時，突問女學生「妳有沒有一點點喜歡我」，還強勢親吻女學生，女生當場下車報警，彰化地方法院依違反性騷擾防治法將他判刑4月，得易科罰金。

這名菜販老闆去年雇用女工讀生，趁二人開車送菜時，老闆突把車停在路邊，問坐在副駕駛座的女工讀生「妳有沒有一點點喜歡我？」，女生答「沒有」，老闆用手指戳碰女生的手2、3次，要求女生看著他，表示有話要說，卻趁機親吻女生的嘴約2秒後，女生將他推開，下車報警。

菜販老闆坦承犯行，檢察官聲請簡易判決，男法官依違反性騷擾防治法將菜販老闆判處拘役60日，但女檢察官認為，菜販老闆雖坦承犯行，但對案情避重就輕，調解時也未向女工讀生真摯道歉並取得諒解，犯後並無悔意，認為量刑過輕而提起上訴。

彰化地院簡易庭二審合議庭法官依據女工讀生門診病歷紀錄、心理衡鑑報告發現，發生性騷擾案後，女學生情緒變得十分敏感、容易哭泣，當看到性騷擾相關資料或新聞時，就會睜大眼睛、呼吸急促，也會半夜突然驚醒哭泣，需在母親陪伴下才能安心睡著。

且女生說事件後常覺得難過、害怕、想哭，無論在家或在學校，當安靜下來或發呆時，會因回想該事件而難過、睡不著覺、頭痛不適。

合議庭法官認為，女工讀生所受心理創傷非微，迄今仍難以平復，但被告至今未向被害人真摯道歉並取得諒解，犯後並無悔意，因此撤銷原判，改判刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

一名菜販雇用未滿18歲的女工讀生，卻趁開車送菜時，性騷擾親吻女生，彰化地方法院法官將他判刑4月。記者林宛諭／攝影
一名菜販雇用未滿18歲的女工讀生，卻趁開車送菜時，性騷擾親吻女生，彰化地方法院法官將他判刑4月。記者林宛諭／攝影

