女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

高雄市孫姓男子去年4、5月間在公園認識賣餅乾的女子，某天深夜孫男酒後竟按耐不住，強行撫摸女子胸部，還對女子性侵，孫男一審遭判刑4年6個月，不過上訴二審高等法院高雄分院後，法官考量孫願意坦承犯行，改判4年刑期。

一審高雄地院判決書指出，孫男與被害女子認識後，去年5月8日深夜，孫男在公園涼亭喝酒後，竟對著略有醉意的被害女子試圖性侵，不顧對方抗拒，強制性交得逞，女子事後跑到警察局報案。

孫男坦承有撫摸女子胸部及私處，但否認妨害性自主犯行，辯稱他和女子是曖昧關係，有經過對方同意才撫摸及性交，並沒有強行性交。

不過被害女子指控，孫男對她動手時，她因右手、右腳無力，而以左手、左腳推開孫男，並有向孫男說不要，但仍遭性侵，隔天早上才酒醒，但褲子都已被脫掉。

目擊證人稱，有看到女子沒有穿內褲，而孫男正抱著女子邊親邊摸胸部等行為，女子有意識但不清楚，算是半醒，且試圖用力推開孫男，並有說不要，但女子仍在宿醉推不開。

一審法官認為，孫男不顧被害女子拒絕，強行性侵得逞，且女子已有男友，孫男仍為逞一己私慾，對她強暴，致女子身心受創，因此判刑4年6個月。不過上訴後，二審法官考量孫男坦承犯行，改判4年有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康