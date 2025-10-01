聽新聞
0:00 / 0:00
女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判
高雄市孫姓男子去年4、5月間在公園認識賣餅乾的女子，某天深夜孫男酒後竟按耐不住，強行撫摸女子胸部，還對女子性侵，孫男一審遭判刑4年6個月，不過上訴二審高等法院高雄分院後，法官考量孫願意坦承犯行，改判4年刑期。
一審高雄地院判決書指出，孫男與被害女子認識後，去年5月8日深夜，孫男在公園涼亭喝酒後，竟對著略有醉意的被害女子試圖性侵，不顧對方抗拒，強制性交得逞，女子事後跑到警察局報案。
孫男坦承有撫摸女子胸部及私處，但否認妨害性自主犯行，辯稱他和女子是曖昧關係，有經過對方同意才撫摸及性交，並沒有強行性交。
不過被害女子指控，孫男對她動手時，她因右手、右腳無力，而以左手、左腳推開孫男，並有向孫男說不要，但仍遭性侵，隔天早上才酒醒，但褲子都已被脫掉。
目擊證人稱，有看到女子沒有穿內褲，而孫男正抱著女子邊親邊摸胸部等行為，女子有意識但不清楚，算是半醒，且試圖用力推開孫男，並有說不要，但女子仍在宿醉推不開。
一審法官認為，孫男不顧被害女子拒絕，強行性侵得逞，且女子已有男友，孫男仍為逞一己私慾，對她強暴，致女子身心受創，因此判刑4年6個月。不過上訴後，二審法官考量孫男坦承犯行，改判4年有期徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言