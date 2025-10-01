板橋SPA養生館成「半套銷魂窟」2次遭逮 新北警展鐵腕強制拆除

新北市板橋區館前西路1間SPA養生館涉嫌暗中經營色情行業，警方今年4月及7月陸續查獲店內越籍及本國女子從事半套性交易，但業者仍持續營業，新北市公安稽查小組發現該養生館是違章建築，今天強制進場拆除，展現遏止色情及公安風險決心。

板橋分局指出，位於館前西路的養生館查獲多次妨害風化案，警方透過第三方警政報請新北市公安稽查小組實施稽查，發現該養生館雖是既成違章建築，但警方多次於該場所查獲從事色情行業，因此列為優先拆除對象。警方及新北市工務局、拆除大隊今天進場強制拆除，展現徹底清除犯罪場所之決心。

警方表示，針對違法場所優先處理是長期、持續的公安工作，不會僅止於個案，勸告業者勿心存僥倖以身試法。另外也呼籲房屋所有人應避免將房子出租予不法業者，並應多加掌握房屋使用情形，以保障自身權益。