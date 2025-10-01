快訊

板橋SPA養生館成「半套銷魂窟」2次遭逮 新北警展鐵腕強制拆除

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區館前西路1間SPA養生館涉嫌暗中經營色情行業，警方今年4月及7月陸續查獲店內越籍及本國女子從事半套性交易，但業者仍持續營業，新北市公安稽查小組發現該養生館是違章建築，今天強制進場拆除，展現遏止色情及公安風險決心。

板橋分局指出，位於館前西路的養生館查獲多次妨害風化案，警方透過第三方警政報請新北市公安稽查小組實施稽查，發現該養生館雖是既成違章建築，但警方多次於該場所查獲從事色情行業，因此列為優先拆除對象。警方及新北市工務局、拆除大隊今天進場強制拆除，展現徹底清除犯罪場所之決心。

警方表示，針對違法場所優先處理是長期、持續的公安工作，不會僅止於個案，勸告業者勿心存僥倖以身試法。另外也呼籲房屋所有人應避免將房子出租予不法業者，並應多加掌握房屋使用情形，以保障自身權益。

新北市警與工務局、拆除大隊今天上午至該養生館展開拆除作業。記者黃子騰／翻攝
新北市警與工務局、拆除大隊今天上午至該養生館展開拆除作業。記者黃子騰／翻攝
拆除大隊拆卸該養生館電表。記者黃子騰／翻攝
拆除大隊拆卸該養生館電表。記者黃子騰／翻攝
新北市違章建築拆除大隊今天展開強制拆除。記者黃子騰／翻攝
新北市違章建築拆除大隊今天展開強制拆除。記者黃子騰／翻攝

新北 警察 SPA 性交易

