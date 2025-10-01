快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名張姓男子去年9月透過通訊軟體與妙齡女子阿玉（化名）約好以1萬2千元約她見面陪喝酒聊天，但不含上床服務，沒想到雙方見面後張男仍脫光試圖硬上阿玉，阿玉嚇得逃到陽台，卻被追上來的張男逼得翻越欄杆不慎從3樓摔到1樓重傷，法官因此依強制性交未遂罪判他2年有期徒刑。

判決書指出，張姓男子去年9月3日用Line約在小吃店工作的越南少女阿玉出來陪他喝酒，還開口詢問如果要帶她出場要多少錢，雙方最後談妥12000元的價格見面，阿玉需要陪他8個小時到早上6時，於是阿玉便赴約前往張男租屋處，沒想到原本只是單純喝酒、聊天、玩骰子遊戲，張男後來竟脫光全身衣褲要求阿玉與他上床。

阿玉當場拒絕，但張男卻將她壓在床上，阿玉情急之下抓向張男的下體，張男才鬆手，阿玉便趁隙躲進廁所用手機向家人求救，沒想到張男卻在廁所外試圖破門逼她，阿玉一開門當場就被掐住脖子，還被張男賞巴掌、抓扯頭髮試圖硬上她，阿玉嚇得咬人反擊，並往外逃，沒想到卻被張男拖了回來暴打一頓，阿玉只好往3樓空房逃去。

阿玉逃到3樓空房後原本想在陽台呼救，沒想到張男在後追了上來，阿玉情急之下跨越陽台欄杆，卻不慎從3樓墜落到1樓，造成頭部外傷併顱內出血及顱底骨折，當場昏了過去，送醫才撿回一命。

張男辯稱他是因玩骰子遊戲與阿玉發生口角糾紛，因遊戲規則是男方輸了給200元，女方輸了要脫一件，他因輸了不認，才會和阿玉打架。

法官調閱監視器發現，阿玉逃出房間時，連裝有貴重證件、財物的包包都沒拿，還是赤腳逃出房間，嘴裡喊著「救我、救我」，為不被張男抓住，冒險試圖沿外牆欄杆慢慢爬下卻不慎墜樓，顯見當下阿玉處於極度恐懼。

法官指出，張男早就有洗錢防制法、妨害秘密、違反森林法、妨害自由等多項前科，幾年前才剛關完出獄，卻又再犯罪，手法凶殘、惡劣，犯後又飾詞狡辯，雖然他性侵沒有得逞，但仍對被害女子造成性侵陰影恐終身難以抹滅，且未與被害女子達成和解或調解、取得諒解，因此依犯強制性交未遂罪處有期徒刑2年。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

相關新聞

高雄惡男色性大發企圖強姦 害女子為逃狼爪墜樓重傷

高雄市一名張姓男子去年9月透過通訊軟體與妙齡女子阿玉（化名）約好以1萬2千元約她見面陪喝酒聊天，但不含上床服務，沒想到雙...

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒...

國小實習師躲性別友善廁所偷拍女童 事後找線上法律諮詢「會如何」

新北市林口區某國小洪姓實習老師趁一名女童上廁所，拿手機從廁所隔間下方縫隙偷拍，女童察覺有異，通報校方並報警。去年9月10...

台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為...

「魟魚老師」猥褻男童還拍照！上訴要法官考量他國立大學畢業仍判12年

外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，新竹地院依加重強制猥褻...

高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，一審高雄地院重判蘇男8年徒刑，上訴後...

