高雄惡男色性大發企圖強姦 害女子為逃狼爪墜樓重傷
高雄市一名張姓男子去年9月透過通訊軟體與妙齡女子阿玉（化名）約好以1萬2千元約她見面陪喝酒聊天，但不含上床服務，沒想到雙方見面後張男仍脫光試圖硬上阿玉，阿玉嚇得逃到陽台，卻被追上來的張男逼得翻越欄杆不慎從3樓摔到1樓重傷，法官因此依強制性交未遂罪判他2年有期徒刑。
判決書指出，張姓男子去年9月3日用Line約在小吃店工作的越南少女阿玉出來陪他喝酒，還開口詢問如果要帶她出場要多少錢，雙方最後談妥12000元的價格見面，阿玉需要陪他8個小時到早上6時，於是阿玉便赴約前往張男租屋處，沒想到原本只是單純喝酒、聊天、玩骰子遊戲，張男後來竟脫光全身衣褲要求阿玉與他上床。
阿玉當場拒絕，但張男卻將她壓在床上，阿玉情急之下抓向張男的下體，張男才鬆手，阿玉便趁隙躲進廁所用手機向家人求救，沒想到張男卻在廁所外試圖破門逼她，阿玉一開門當場就被掐住脖子，還被張男賞巴掌、抓扯頭髮試圖硬上她，阿玉嚇得咬人反擊，並往外逃，沒想到卻被張男拖了回來暴打一頓，阿玉只好往3樓空房逃去。
阿玉逃到3樓空房後原本想在陽台呼救，沒想到張男在後追了上來，阿玉情急之下跨越陽台欄杆，卻不慎從3樓墜落到1樓，造成頭部外傷併顱內出血及顱底骨折，當場昏了過去，送醫才撿回一命。
張男辯稱他是因玩骰子遊戲與阿玉發生口角糾紛，因遊戲規則是男方輸了給200元，女方輸了要脫一件，他因輸了不認，才會和阿玉打架。
法官調閱監視器發現，阿玉逃出房間時，連裝有貴重證件、財物的包包都沒拿，還是赤腳逃出房間，嘴裡喊著「救我、救我」，為不被張男抓住，冒險試圖沿外牆欄杆慢慢爬下卻不慎墜樓，顯見當下阿玉處於極度恐懼。
法官指出，張男早就有洗錢防制法、妨害秘密、違反森林法、妨害自由等多項前科，幾年前才剛關完出獄，卻又再犯罪，手法凶殘、惡劣，犯後又飾詞狡辯，雖然他性侵沒有得逞，但仍對被害女子造成性侵陰影恐終身難以抹滅，且未與被害女子達成和解或調解、取得諒解，因此依犯強制性交未遂罪處有期徒刑2年。
