性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒。女同學喝完酒後意識不清，鄒載至新北市新莊區一家旅館性侵，女方受孕，父母得知女兒遭性侵懷孕，怒不可遏，鄒卻指責女方「未按時吃事後避孕藥」才懷孕。一審依乘機性交罪判鄒6年徒刑，二審減為3年。

鄒與被害人是多年同學，案發於2022年9月14日凌晨，鄒辯稱在出發去台中前，就已討論要一起投宿旅館，他還有把訂房紀錄傳給女同學看，還稱因車子在台中爆胎，抵達旅館時訂房被取消，只能現場重訂並付款，她還補足不夠的零錢。鄒說兩人在房內玩「大冒險」遊戲，因她玩輸了，還幫他口交，他問女方要不要做愛？女方有答應，還在性交前上廁所。

被害人在台北地院審理時表示，當時在車上，鄒說剛好車上有1瓶酒，問她要不要喝，她平常沒有飲酒的習慣，不知道直接飲用烈酒後果這麼嚴重，喝了幾口後頭就開始暈了，意識模糊被扶進房間。

被害人說，早上鄒叫她起床，還急著離開，當晚鄒傳訊息告知兩人有發生性行為，要她趕快去買事後避孕藥，她情緒激動地問「為什麼會發生這種事？」後來還驗出受孕，她很害怕。

鄒事後因不想事情鬧上法院，警告女同學「妳知道上法院的話...所有妳的朋友圈，親人都知道，所有人都知道了，妳應該不想這樣吧？」、「妳絕對不希望走上法院，因為走上法院所有東西公開來，妳們也，妳們也告不贏我。證據拿出來，我講難聽點，除了弄難看，妳們還會告失敗，真的。」

除了堅稱兩人是合意性交，鄒還請其他人冒充他的父親與被害人的雙親對話，他得知女方害怕事情曝光，反以此威脅要她做出對他有利的陳述。

北院痛批鄒的犯後態度惡劣，判他6年徒刑；鄒不服，上訴高院。