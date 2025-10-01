快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒。女同學喝完酒後意識不清，鄒載至新北市新莊區一家旅館性侵，女方受孕，父母得知女兒遭性侵懷孕，怒不可遏，鄒卻指責女方「未按時吃事後避孕藥」才懷孕。一審依乘機性交罪判鄒6年徒刑，二審減為3年。

鄒與被害人是多年同學，案發於2022年9月14日凌晨，鄒辯稱在出發去台中前，就已討論要一起投宿旅館，他還有把訂房紀錄傳給女同學看，還稱因車子在台中爆胎，抵達旅館時訂房被取消，只能現場重訂並付款，她還補足不夠的零錢。鄒說兩人在房內玩「大冒險」遊戲，因她玩輸了，還幫他口交，他問女方要不要做愛？女方有答應，還在性交前上廁所。

被害人在台北地院審理時表示，當時在車上，鄒說剛好車上有1瓶酒，問她要不要喝，她平常沒有飲酒的習慣，不知道直接飲用烈酒後果這麼嚴重，喝了幾口後頭就開始暈了，意識模糊被扶進房間。

被害人說，早上鄒叫她起床，還急著離開，當晚鄒傳訊息告知兩人有發生性行為，要她趕快去買事後避孕藥，她情緒激動地問「為什麼會發生這種事？」後來還驗出受孕，她很害怕。

鄒事後因不想事情鬧上法院，警告女同學「妳知道上法院的話...所有妳的朋友圈，親人都知道，所有人都知道了，妳應該不想這樣吧？」、「妳絕對不希望走上法院，因為走上法院所有東西公開來，妳們也，妳們也告不贏我。證據拿出來，我講難聽點，除了弄難看，妳們還會告失敗，真的。」

除了堅稱兩人是合意性交，鄒還請其他人冒充他的父親與被害人的雙親對話，他得知女方害怕事情曝光，反以此威脅要她做出對他有利的陳述。

北院痛批鄒的犯後態度惡劣，判他6年徒刑；鄒不服，上訴高院。

高院審理期間，鄒坦承全部犯行，並與被害人達成和解，高院審酌鄒大學剛畢業、母親往生，改判3年徒刑。

鄒姓男子開車載女同學，聽聞對方剛與男友分手而心情不好，請她喝酒。女同學喝完酒後意識不清，鄒載至新北市新莊區一家旅館性侵，女方受孕，鄒卻指責女方「未按時吃事後避孕藥」。一審依乘機性交罪判鄒6年徒刑，二審減為3年。示意圖／AI生成
鄒姓男子開車載女同學，聽聞對方剛與男友分手而心情不好，請她喝酒。女同學喝完酒後意識不清，鄒載至新北市新莊區一家旅館性侵，女方受孕，鄒卻指責女方「未按時吃事後避孕藥」。一審依乘機性交罪判鄒6年徒刑，二審減為3年。示意圖／AI生成

被害人 朋友

延伸閱讀

貴州城管副局長涉性侵9歲繼女4年 網傳「上頭有人」簡歷急撤下

高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

男師被控性侵國中女生拍裸照逼墮胎 被害人今淚訴身心受創還離婚

孫生涉性侵猥褻遭起訴發聲了！稱「風流不下流」 立毒誓：若強迫不得好死

相關新聞

高雄惡男色性大發企圖強姦 害女子為逃狼爪墜樓重傷

高雄市一名張姓男子去年9月透過通訊軟體與妙齡女子阿玉（化名）約好以1萬2千元約她見面陪喝酒聊天，但不含上床服務，沒想到雙...

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒...

國小實習師躲性別友善廁所偷拍女童 事後找線上法律諮詢「會如何」

新北市林口區某國小洪姓實習老師趁一名女童上廁所，拿手機從廁所隔間下方縫隙偷拍，女童察覺有異，通報校方並報警。去年9月10...

台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為...

「魟魚老師」猥褻男童還拍照！上訴要法官考量他國立大學畢業仍判12年

外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，新竹地院依加重強制猥褻...

高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，一審高雄地院重判蘇男8年徒刑，上訴後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。