快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為「老公」、「寶貝」，甚至還傳送自己與人夫上汽車旅館，人夫的生殖器照片給正宮，希望正宮成全二人，正宮提告求償，二審判女子得賠35萬元確定。

判決指出，一名醫療器材公司女業務，在2023年時曾從事應召女子工作時，認識一名已婚人夫，二人發展感情、有性行為，關係維持數個月，期間女子稱呼人夫為「老公」、「寶貝」，甚至提及「我不要什麼名分」、「為你生一個健康的兒子或女兒」。

女子為求正宮成全，也傳送人夫的生殖器照片及共赴汽車旅館的照片，以及捏造人夫已向她求婚，已懷有人夫身孕等不實訊息給正宮，希望正宮離婚，成全她與人夫。

正宮認為相關對話截圖與照片已侵害配偶權，向女子求償60萬元。

台中地院審理時，女子不否認有與人夫發生性關係，但也承認有捏造懷有人夫身孕，以及人夫向她求婚的訊息。

法官審酌相關侵權行為，以及雙方資力等情狀後，判女子得賠35萬元給正宮。

女子上訴台中高分院，主張原判賠金額過高，希望法院減低至10萬元，不過未獲得法官採認，仍判女子得賠35萬元，全案確定。

台中市一名女業務與人夫有染當小三，還傳訊給正宮求成全，二審判女業務要賠35萬元。示意圖／AI生成
台中市一名女業務與人夫有染當小三，還傳訊給正宮求成全，二審判女業務要賠35萬元。示意圖／AI生成

人夫 性關係

延伸閱讀

夫目擊妻與全裸小王同床怒提告 偷情男辯「流汗借浴室梳洗」遭法官打臉

基努李維被爆升格人夫！夏天在歐洲秘密結婚　發言人秒回應

台中男染檳榔攤人妻不滿分手 傳訊綠帽夫「她掰開〇〇讓我處理」

台中男染八大理K人妻鬧出人命 綠帽夫提告 他反控「仙人跳」得賠

相關新聞

台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為...

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒...

國小實習師躲性別友善廁所偷拍女童 事後找線上法律諮詢「會如何」

新北市林口區某國小洪姓實習老師趁一名女童上廁所，拿手機從廁所隔間下方縫隙偷拍，女童察覺有異，通報校方並報警。去年9月10...

「魟魚老師」猥褻男童還拍照！上訴要法官考量他國立大學畢業仍判12年

外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，新竹地院依加重強制猥褻...

高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，一審高雄地院重判蘇男8年徒刑，上訴後...

國小男師曾入圍星雲教育獎...趁女童練數學襲胸摸乳 判關3年10月

屏東縣一名國小數學男老師6年前午休時間，見六年級、年僅11歲的女童獨自練習數學，趁機伸手摸胸、乳頭，女童告知同學後，再輾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。