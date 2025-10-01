台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為「老公」、「寶貝」，甚至還傳送自己與人夫上汽車旅館，人夫的生殖器照片給正宮，希望正宮成全二人，正宮提告求償，二審判女子得賠35萬元確定。

判決指出，一名醫療器材公司女業務，在2023年時曾從事應召女子工作時，認識一名已婚人夫，二人發展感情、有性行為，關係維持數個月，期間女子稱呼人夫為「老公」、「寶貝」，甚至提及「我不要什麼名分」、「為你生一個健康的兒子或女兒」。

女子為求正宮成全，也傳送人夫的生殖器照片及共赴汽車旅館的照片，以及捏造人夫已向她求婚，已懷有人夫身孕等不實訊息給正宮，希望正宮離婚，成全她與人夫。

正宮認為相關對話截圖與照片已侵害配偶權，向女子求償60萬元。

台中地院審理時，女子不否認有與人夫發生性關係，但也承認有捏造懷有人夫身孕，以及人夫向她求婚的訊息。

法官審酌相關侵權行為，以及雙方資力等情狀後，判女子得賠35萬元給正宮。