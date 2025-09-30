新竹林姓體操老師涉猥褻孩童 二審仍判12年

新竹某校林姓體操老師涉猥褻多名孩童，另拍攝不詳兒童性影像，一審依加重強制猥褻等罪，判應執行12年。檢方認判刑過輕提上訴，林男則請求輕判，二審今天駁回上訴，可上訴。

依據檢方起訴書內容指出，林姓體操老師在民國112年至113年至竹縣某學校營隊擔任帶隊老師，負責照護帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護等責任。

檢方調查，林姓體操老師明知多名參與學生都是未滿14歲兒童，趁在帶隊期間涉對多名學生進行撫摸大腿、小腿、肚子、背部等強制猥褻行為，共有11次。

檢方表示，林男曾於竹市某大學宿舍交誼廳，教1名兒童學習體操分腿動作，涉趁機拍性影像11張，另還拍攝兒童全身照存於手機內；案件偵結，將林男依犯加重強制猥褻罪嫌，以及兒童及少年性剝削防制條例起訴。

一審新竹地方法院依加重強制猥褻、拍攝兒童性影像罪，判林男應執行12年徒刑；林男及檢察官僅針對一審量刑部分不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

林男主張，他已坦承全部犯行，堪認態度良好，請合議庭考量他是國立大學畢業的教育程度，素行尚可，為本案行為時才年滿22歲，請求依刑法第59條的情堪憫恕規定減刑並從輕量刑，使他能早日復歸、回饋社會。

檢方則說，林男為滿足一己私慾，分別對多名兒童多次強制猥褻，更拍攝身分不詳男童的性影像，他的行為所生危害嚴重，案件偵查之初否認犯罪，未與被害人家屬和解或賠償，態度不佳，一審判12年徒刑過輕。

二審合議庭今天認定，本件林男犯行，並無情輕法重或顯可憫恕的情形，不適用減刑，原審判決已敘明量刑理由，量刑未逾越法定範圍，也無裁量濫用等情形，並無不當。兩造上訴指摘均無理由，予以駁回，仍判林男12年徒刑，全案可上訴。