「魟魚老師」猥褻男童還拍照！上訴要法官考量他國立大學畢業仍判12年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林12年徒刑。檢方和林皆上訴，林還請法官考量他「國立大學畢業」的教育程度，台灣高等法院今判駁回。

林畢業於頂尖大學且長相斯文，2022年起以「魟魚老師」名號在營隊擔任帶隊老師，家長也放心交付小孩。

2023年12月間，他在大學宿舍的交誼廳教1名不到12歲的小孩做體操正分腿動作時，即趁兒童趴於地墊上、雙腿劈開之際，撥開兒童連身體操服臀部布料，拿手機拍攝露出的肛門。

2024年的冬令、夏令營期間，利用孩童矇懂無知和對他的信任、友好感，對5名未滿14歲的男童強制猥褻11次。檢方調查，他的手機裡也有大量幼童猥褻照和全身照。

新竹地檢署依涉犯刑法加重強制猥褻罪嫌11次、兒童及少年性剝削防制條例製造兒童性影像罪嫌1次起訴。新竹地院審理時，林姓男子才改口認罪。

竹院認為林在粘巴達假日學校營隊擔任帶隊老師，應負責照護、帶領兒童進行遊戲及住宿，卻反而利用機會侵害小孩的性主體性，行為惡劣。因林偵查初期都不認罪，直到檢警將扣案手機進行數位鑑識，相關犯罪證據一一浮現後，他在檢察官最後一次偵訊中坦承部分犯行，竹院認為他「態度普通」。雖然林想與5名男童調解，但家長無調解意願，一審判他12年徒刑，他現仍羈押中。

檢察官認為被害兒童的年齡介於7歲至11歲之間，林為滿足私慾，分別對5名兒童多次強制猥褻，還拍攝身分不詳的男童性影像，指一審量刑過輕而上訴。林則請高院考量他是國立大學畢業，素行尚可，犯案時才剛滿22歲，應依刑法「情堪憫恕」條款減刑，好讓他早日復歸、回饋社會。

高院審理後認為，依林的犯罪情狀來看，並無情輕法重或顯可憫恕的情況，雙方上訴均無理由，今判上訴駁回。

外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，上前撥弄男童臀部並拍攝，新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林12年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。記者巫鴻瑋／翻攝
外號「魟魚老師」的林姓營隊老師，在寒暑假營隊期間以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，上前撥弄男童臀部並拍攝，新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林12年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。記者巫鴻瑋／翻攝

