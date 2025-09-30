高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，一審高雄地院重判蘇男8年徒刑，上訴後高雄高分院考量他改口認罪並和解，從輕改判4年10月。

前年8月間，蘇男藉口要女員工去後面倉庫搬東西，卻在倉庫裡對她性侵得逞，女方受辱後心情大受影響，店內另位設計師查覺異狀，兩女互相傾訴心情，各別說出自己被蘇男性侵的過程。

兩名被害女子擔心離職後很難找工作，加上到職時簽下合約，被蘇男逼若提早離職要賠償20萬元，她們只能隱忍不能伸張，但最後仍鼓起勇氣，在店內裝針孔蒐證，果然拍下蘇男侵害2人的過程，並在家人陪同下，到警局報案，成功讓蘇男被逮。

雄檢偵查時，蘇男否認性侵2名女員工，還說自己跟2名女員工感情很好，一起旅遊時，還會開心合影留念。

但檢方根據2名被害人提供的針孔畫面，加上事後蘇男向女員工道歉的對話紀錄，算出他至少猥褻、性侵2女6次，偵結後依利用權勢性交罪、強制猥褻等罪起訴，並請法院從重量刑。

高雄地院審理時，蘇男仍否認犯行，但法官認為蘇男案發後，曾傳訊給被害人闡述性侵過程，法官根據兩名女子證詞，認定蘇男確實對兩名女員工性侵，依據兩人證詞，認定蘇共犯強制性交、猥褻共6次，合併判刑8年。

蘇不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭考量蘇男和兩名被害女子成立調解，且全數履行完畢，對方也請求讓蘇男從輕量刑，考量惡行已積極彌補，從輕改判4年10月。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

