國小男師曾入圍星雲教育獎...趁女童練數學襲胸摸乳 判關3年10月

屏東縣一名國小數學男老師6年前午休時間，見六年級、年僅11歲的女童獨自練習數學，趁機伸手摸胸、乳頭，女童告知同學後，再輾轉揭發案情。最高法院依對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判刑3年10月定讞。

男老師2015年8月起在國小擔任老師，且在2019學年度上學期擔任女童的數學科任老師，並用電腦教室作為授課教室及辦公室。他2019年11月27日，也就第2次數學段考前一日中午午休期間，在電腦教室內見女童練習數學習題，先將女童坐的紅色塑膠椅子移至自己的辦公桌椅中間，再從女童後方伸手抱腰，並往上撫摸胸部。

男老師之後將辦公椅移至女童右側，伸出左手撫摸女童的左乳頭，女童事後告知同班同學，並經家長輾轉告知校方，學校依法通報才揭發案情。

男老師否認犯行，供稱他不會叫學生來電腦教室練習題目，可能是學生過來繳作業，而且段考前一週都已經準備完了，他確定女童段考前沒有到電腦教室來練習數學，他是個有目標理想的人，不可能猥褻女童，且女童平常就有說謊的現象，請還他清白。

女童作證指出，她當下嚇到身體僵硬，完全不敢動。女童導師作證表示，男老師確實會教學生去電腦教室上課；教導主任也說，男老師會請學生去電腦教室上課，他和校長都有勸男老師不要這樣子，因為在教室上課時，導師通常會坐在班級後面，但如果去電腦教室上課就只有男老師一個人。

法院根據卷證資料、證人說法等，認為男老師犯行明確，不採信男老師的說詞。另當年入圍星雲教育獎的男老師經校方告知後，便在班級群組中發問急找女童的母親，更說「要快啊，我要慘了」、「她的話最重要，她說錯了，我就死了」等語，顯示男老師有要求女童幫忙講話。