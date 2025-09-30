快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

國小男師曾入圍星雲教育獎...趁女童練數學襲胸摸乳 判關3年10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣一名國小數學男老師6年前午休時間，見六年級、年僅11歲的女童獨自練習數學，趁機伸手摸胸、乳頭，女童告知同學後，再輾轉揭發案情。最高法院依對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判刑3年10月定讞。

男老師2015年8月起在國小擔任老師，且在2019學年度上學期擔任女童的數學科任老師，並用電腦教室作為授課教室及辦公室。他2019年11月27日，也就第2次數學段考前一日中午午休期間，在電腦教室內見女童練習數學習題，先將女童坐的紅色塑膠椅子移至自己的辦公桌椅中間，再從女童後方伸手抱腰，並往上撫摸胸部。

男老師之後將辦公椅移至女童右側，伸出左手撫摸女童的左乳頭，女童事後告知同班同學，並經家長輾轉告知校方，學校依法通報才揭發案情。

男老師否認犯行，供稱他不會叫學生來電腦教室練習題目，可能是學生過來繳作業，而且段考前一週都已經準備完了，他確定女童段考前沒有到電腦教室來練習數學，他是個有目標理想的人，不可能猥褻女童，且女童平常就有說謊的現象，請還他清白。

女童作證指出，她當下嚇到身體僵硬，完全不敢動。女童導師作證表示，男老師確實會教學生去電腦教室上課；教導主任也說，男老師會請學生去電腦教室上課，他和校長都有勸男老師不要這樣子，因為在教室上課時，導師通常會坐在班級後面，但如果去電腦教室上課就只有男老師一個人。

法院根據卷證資料、證人說法等，認為男老師犯行明確，不採信男老師的說詞。另當年入圍星雲教育獎的男老師經校方告知後，便在班級群組中發問急找女童的母親，更說「要快啊，我要慘了」、「她的話最重要，她說錯了，我就死了」等語，顯示男老師有要求女童幫忙講話。

高雄高分院更一審認為，男老師為人師表，對於品德教育宣揚更應以身作則，應尊重他人身體及性自主意願，卻為逞一時色慾，利用女童對師長尊敬與信賴，強制猥褻未滿14歲的女童，惡性不輕，應予嚴正譴責，判刑3年10月。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

女童 教室 猥褻

延伸閱讀

被虧「從地獄回來的男人」首次入圍走鐘獎！Andy一口氣入圍5項

金鐘視帝爆分手圈外女友 認了「我很抱歉」撇情傷做這事

小S入圍金鐘獎真實反應曝光！派翠克鬆口曝她回歸時間

閱讀數學／馮紐曼機器（下）

相關新聞

高雄2女員工遭老闆性侵 二審改口認罪、和解從輕改判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，一審高雄地院重判蘇男8年徒刑，上訴後...

國小男師曾入圍星雲教育獎...趁女童練數學襲胸摸乳 判關3年10月

屏東縣一名國小數學男老師6年前午休時間，見六年級、年僅11歲的女童獨自練習數學，趁機伸手摸胸、乳頭，女童告知同學後，再輾...

儀式感！「綁緞帶」尋芳 三峽一樓一鳳應召站負責人遭訴

陳姓男子與兩名身分不詳人士共組集團經營「一樓一鳳」應召站，包下新北市三峽區某出租套房大樓的3層樓共6間套房，找來印尼籍、...

昂貴教訓！台中色房東酒後強摸女房客胸部下體 賠「7位數」獲免關

台中市王姓男子是房東，去年8月間他與女房客在一樓喝酒時，趁女房客要離開時，強拉女房客跌坐在身上後，先作勢親吻，隨後又以手...

男躲球場公廁用iPhone偷拍 女上廁所驚覺上方有手機

屏東縣王姓男子躲到球場女廁所用iPhone13偷拍未遂，被害女子上廁所發現上方出現手機遭偷拍大聲叫喊，王男擔心被發現，趕...

校車司機幫女生按摩後背竟趁機摸胸 法院判強制猥褻

屏東縣一名18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋下，李男以按摩後背為由，小蜜坐在車輛後座，李男未經小蜜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。