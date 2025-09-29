儀式感！「綁緞帶」尋芳 三峽一樓一鳳應召站負責人遭訴

陳姓男子與兩名身分不詳人士共組集團經營「一樓一鳳」應召站，包下新北市三峽區某出租套房大樓的3層樓共6間套房，找來印尼籍、泰籍和台籍女子從事性交易，男客上門時就在套房大門外「綁緞帶」，示意和辨識「小姐」就在房內以便尋芳，儀式感十足。新北地檢署依妨害風化罪嫌起訴陳男，持續追查另兩名共犯。

移民署北區事務大隊機動隊日前獲報，三峽和平街上某出租套房大樓出現一樓一鳳應召站，繼而查出陳男涉嫌與LINE暱稱「秋陽」、「榴槤」的應召站成員共謀，先由陳男出面租下該大樓3、5、6樓的6間套房，再由「秋陽」、「榴槤」召募各種國籍應召女提供性服務。

檢方查出，該應召站自2021年10月底開張，平時透過網路或LINE張貼性交易訊息和聯繫方式招攬生意，待男客確定消費後，便指示對方到上述地址的套房，為了避免男客走錯房間和方便辨識，還會在指定應召女的門外綁上緞帶以便識別，讓人有種拉開緞帶後的「開箱」驚喜，使尋芳客趨之若鶩。