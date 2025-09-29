昂貴教訓！台中色房東酒後強摸女房客胸部下體 賠「7位數」獲免關

台中市王姓男子是房東，去年8月間他與女房客在一樓喝酒時，趁女房客要離開時，強拉女房客跌坐在身上後，先作勢親吻，隨後又以手撫摸女房客胸部、下體，女房客提告後，王男否認犯案，但在法院審理時，以賠償130萬元，與女房客達成和解，依強制猥褻判刑7月、緩刑3年。

判決指出，王姓男子是房東，去年8月10日凌晨1時許，他與女房客在1樓喝酒，女房客酒後欲離開，未料王基於強制猥褻犯意，先出手拉住甲女，並趁女房客跌坐在他身上時，作勢欲親吻女房客，女房客不斷反抗，仍他仍違反女房客意願，強摸女房客胸部、下體洩欲。

女房客事後報警提告，但王矢口否認犯案，辯稱當時喝醉了，只有碰到女房客的手，沒有其他越矩行為，檢方仍依強制猥褻罪起訴王男。

台中地院審理時，王男改口認罪，也與女房客達成調解，賠償130萬元，且已支付第一期賠償金62萬元。

法官審酌，王男沒有前科，也與被害人達成和解，被害人同意給予王男緩刑機會，認為王男經過此次偵審程序後，可心生警惕，且王男也沒有前科，依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，依和解條件支付賠償金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康