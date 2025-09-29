快訊

男躲球場公廁用iPhone偷拍 女上廁所驚覺上方有手機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣王姓男子躲到球場女廁所用iPhone13偷拍未遂，被害女子上廁所發現上方出現手機遭偷拍大聲叫喊，王男擔心被發現，趕緊離開，刪除影像，被害女方發現並報警。屏東地院判王男犯無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決指出，去年4月下旬晚間8時許，被害女子在屏東市某球場的公共廁所上廁所，突然抬頭一看發現正上方有手機正在偷拍，隨即大喊並趕緊報警，王男擔心遭發現，快速離開，還將拍到影像刪除。王男辯稱，他僅拍到模糊影像，影像都刪除了。

判決指出，王男為了滿足私，趁機攝到廁所內攝錄女性上廁所，侵害隱私，沒有得手但已造成被害人受有一定心理壓力與創傷，欠缺對他人隱私權的尊重，考量犯後態度，判處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。

屏東縣王姓男子躲到球場女廁所用IPhone13偷拍未遂，被害女子上廁所發現上方出現手機遭偷拍大聲叫喊，王男擔心被發現，趕緊離開，刪除影像，被害女方發現並報警。屏東地院判王男犯無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。圖示意圖。圖／報系資料照
廁所 屏東縣 偷拍

