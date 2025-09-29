校車司機幫女生按摩後背竟趁機摸胸 法院判強制猥褻

屏東縣一名18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋下，李男以按摩後背為由，小蜜坐在車輛後座，李男未經小蜜同意，竟按摩到胸部，小蜜不舒服「夠了」制止，並感到惡心，決定提告。屏東地院近日審結，判李男犯強制猥褻罪處有期徒刑1年、緩刑5年，期間交付保護管束，接受法治教育課程3次。

判決指出，李男犯案時已成年擔任校車司機，2024年6月中旬，李男與學校女學生小蜜，在屏東市舊鐵橋下，以按摩後背為由，讓小蜜坐在車輛後座，李男坐小蜜的後方，在未經小蜜的同意下，將手伸到小蜜的胸前摸胸，遭小蜜反抗後仍持續觸摸，犯強制猥褻罪。

判決指出，考量李男為逞一己私慾，違反小蜜意願恣意強制猥褻，欠缺對他人性自主權尊重，李男坦承犯行，但他在警詢辯不小心碰到的、有問過女方意願等，態度難稱良好，考量李男與女方以5萬元調解，對法院宣告緩刑或從經量刑沒有意見，認定有意填補小蜜損害與取得諒解。