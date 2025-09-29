快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

校車司機幫女生按摩後背竟趁機摸胸 法院判強制猥褻

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋下，李男以按摩後背為由，小蜜坐在車輛後座，李男未經小蜜同意，竟按摩到胸部，小蜜不舒服「夠了」制止，並感到惡心，決定提告。屏東地院近日審結，判李男犯強制猥褻罪處有期徒刑1年、緩刑5年，期間交付保護管束，接受法治教育課程3次。

判決指出，李男犯案時已成年擔任校車司機，2024年6月中旬，李男與學校女學生小蜜，在屏東市舊鐵橋下，以按摩後背為由，讓小蜜坐在車輛後座，李男坐小蜜的後方，在未經小蜜的同意下，將手伸到小蜜的胸前摸胸，遭小蜜反抗後仍持續觸摸，犯強制猥褻罪。

判決指出，考量李男為逞一己私慾，違反小蜜意願恣意強制猥褻，欠缺對他人性自主權尊重，李男坦承犯行，但他在警詢辯不小心碰到的、有問過女方意願等，態度難稱良好，考量李男與女方以5萬元調解，對法院宣告緩刑或從經量刑沒有意見，認定有意填補小蜜損害與取得諒解。

判決指出，李男從此案中記取教訓以為警惕，並建立尊重法治與他人的法益觀念。因此判強制猥褻處有期徒刑1年、緩刑5年，判決確定後兩年內接受法制教育3次，與女方達成調解，緩刑期間按期還款。全案可上訴。

屏東18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋，李男以按摩後背為由，未經同意竟按摩到胸部。屏東地院近日審結，判李男犯強制猥褻罪處有期徒刑1年、緩刑5年，期間交付保護管束，接受法治教育課程3次。圖示意圖。圖／報系資料照
屏東18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋，李男以按摩後背為由，未經同意竟按摩到胸部。屏東地院近日審結，判李男犯強制猥褻罪處有期徒刑1年、緩刑5年，期間交付保護管束，接受法治教育課程3次。圖示意圖。圖／報系資料照

屏東縣 猥褻 按摩

延伸閱讀

新北里長涉侵占資源回收物變賣 二審宣告緩刑3年

外景女主持人被男技師狂按「海邊」 起身後發現對方起生理反應

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

相關新聞

男躲球場公廁用iPhone偷拍 女上廁所驚覺上方有手機

屏東縣王姓男子躲到球場女廁所用iPhone13偷拍未遂，被害女子上廁所發現上方出現手機遭偷拍大聲叫喊，王男擔心被發現，趕...

校車司機幫女生按摩後背竟趁機摸胸 法院判強制猥褻

屏東縣一名18歲校車司機李男載學校女學生小蜜（化名）到屏東市舊鐵橋下，李男以按摩後背為由，小蜜坐在車輛後座，李男未經小蜜...

夫目擊妻與全裸小王同床怒提告 偷情男辯「流汗借浴室梳洗」遭法官打臉

目擊伴侶出軌現場，會想對方的辯解嗎？台灣新竹1名人夫直擊妻子與全裸的男子躺在家中床上，憤而打算提告，詎料妻子「先發制人」，傳送恐嚇訊息和大肆破壞家中物品，甚至用蛋「清洗」丈夫的私家車。

20歲男大白天潛入台南私立大學女廁偷拍...當場被逮 法院判刑3月

20歲王姓男子在大白天潛入台南市一所私立大學女廁內，偷拍正在上廁所的女子，當場被對方發現，報警提告；王承認犯行，但未與被...

台南市前副發言人易俊宏遭控性騷男大生成立 不服提告法院駁回確定

台南市政府前副發言人易俊宏2022年遭踢爆藉講師身分性騷擾、性猥褻未成年兒少，市府接獲1起申訴案件，考績會核定申誡兩次；...

騎樓交會肘碰女胸部被告 刑事無罪但社會局認性騷擾裁罰2萬

謝姓男子與一名女子經過台南市中西區火車站前騎樓時，女子先停下來讓謝通過，謝走過去時左手肘卻碰到她的胸部，女子不滿報警提告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。