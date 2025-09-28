快訊

香港01／ 撰文／田中貴

外遇示意圖。圖／ingimage
目擊伴侶出軌現場，會想對方的辯解嗎？台灣新竹1名人夫直擊妻子與全裸的男子躺在家中床上，憤而打算提告，詎料妻子「先發制人」，傳送恐嚇訊息和大肆破壞家中物品，甚至用蛋「清洗」丈夫的私家車。

綠帽男怒告妻子與姦夫，索償200萬新台幣（約50萬港元），但2名被告均否認當時發生性關係，姦夫更辯稱是踏單車後，「因為流汗需要更換衣物」，所以才會向女方借浴室梳洗，他們沒有共同躺在床上。法官沒有接納到被告的口供，判處他們需賠償60萬新台幣（約15萬港元）。

台媒於今年9月報道，案件在新竹地院進行審理，王姓人夫表示，自己和李姓女子結婚多年，自從李女參加單車社團後，和1名徐姓男車友異常親密，他們不但經常單獨出遊，而且有拖手、擁抱、親吻等親密行為，甚至多次前往汽車旅館。

至2025年3月7日，王男直接在家中撞見妻子與全裸的徐男躺在床上，於是打算提告2人。李女得知丈夫的計劃後，不但傳送恐嚇訊息，而且破壞家中物品，甚至用蛋「清洗」丈夫的私家車。王男大怒告2人，要索償200萬新台幣（約50萬港元）。

李女和徐男辯稱，他們只是在社團認識，從來沒有交往或發生關係，聊天話題沒有提及家庭或婚姻，不知彼此已婚。至於為何徐男會在對方家中脫光衣服，他聲稱「因為流汗需要更換衣物」，因此向李女借浴室梳洗，其實他們沒有躺在床上。

法官卻認為，如果徐男「因為流汗需要更換衣物」，理應不會選擇在一般已婚女性友人的住處梳洗，甚至不會在梳洗後裸身擁被躺在床上，李女不但和徐男共處一室，而且為徐男拿取衣物，甚至直擊對方在自己面前穿上內褲、外褲及衣衫，雙方互動明顯超出一般異性正常社交往來的程度。

至於他們是否知道彼此的婚姻狀況，法官表示，他們曾與徐男的配偶一起外遊和合照，徐男亦曾開車接載李女和其子女，李女多次進出徐男住處，雙方更有搭肩貼臉等親密舉動的合照，相信他們知道彼此已婚，但仍然出軌。法官沒有接納到男女被告的口供，判處賠償60萬新台幣（約15萬港元），案件仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

外遇 全裸

夫目擊妻與全裸小王同床怒提告 偷情男辯「流汗借浴室梳洗」遭法官打臉

