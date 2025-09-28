20歲男大白天潛入台南私立大學女廁偷拍...當場被逮 法院判刑3月
20歲王姓男子在大白天潛入台南市一所私立大學女廁內，偷拍正在上廁所的女子，當場被對方發現，報警提告；王承認犯行，但未與被害人達成和解，台南地院依犯無故攝錄他人性影像罪，判刑3月，犯案用手機宣告沒收。
判決書引用台南地檢署起訴書指出，王姓男子今年3月11日下午2時許，潛入台南市一所私立大學女廁內，持手機朝上廁所的女子拍攝，被對方當場發現，通報校方人員，報警處理；案經王承認犯行，檢方依妨害性隱私及不實性影像罪案提起公訴，聲請簡易判決處刑。
法院認為，王觸犯無故攝錄他人性影像罪，亦該當無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，應適用法定刑較重前項之罪；王犯後承認犯行，但未與女子達成和解或賠償損失，未獲得原諒，另外王患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，並提出診斷證明書。
審酌王為逞一己私慾，無故以手機拍攝女子如廁影像，未尊重他人身體自主權及隱私權，斟酌其無犯罪紀錄，年僅20歲，年輕識淺，血氣方剛，家庭經濟狀況勉持；依犯無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑3月，犯案用手機宣告沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言