20歲男大白天潛入台南私立大學女廁偷拍...當場被逮 法院判刑3月

20歲王姓男子在大白天潛入台南市一所私立大學女廁內，偷拍正在上廁所的女子，當場被對方發現，報警提告；王承認犯行，但未與被害人達成和解，台南地院依犯無故攝錄他人性影像罪，判刑3月，犯案用手機宣告沒收。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，王姓男子今年3月11日下午2時許，潛入台南市一所私立大學女廁內，持手機朝上廁所的女子拍攝，被對方當場發現，通報校方人員，報警處理；案經王承認犯行，檢方依妨害性隱私及不實性影像罪案提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認為，王觸犯無故攝錄他人性影像罪，亦該當無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，應適用法定刑較重前項之罪；王犯後承認犯行，但未與女子達成和解或賠償損失，未獲得原諒，另外王患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，並提出診斷證明書。