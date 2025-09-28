侵犯友人扯仙人跳 男躲23年才受審

嚴姓男子二○○二年在台中約女性友人用餐，卻趁對方精神不濟，將車內座椅放平後強吻、指侵。嚴犯後落網一度被收押，交保後卻潛逃，時隔廿三年才又繼續受審，期間他已成為人父有兩個小孩；台中地院批嚴讓被害人身心受創，依強制性交罪判他四年。

檢警調查，嚴二○○二年剛認識被害人不久，十月十四日相約到台中一家飯店用餐，下午三點多女子開車載嚴離去時突感恍惚，嚴和她交換駕駛並開到汽車旅館。嚴對她說可能因餐廳食物而中毒，要她先到旅館休息，再出去買藥並要她下車。

女子拒絕，嚴突將座椅調成平躺，撲到女子身上強吻、企圖扯下內褲並朝她指侵，女子藉故打電話給客戶、提議先去買藥，這才脫身。她回家後感到虛脫無力而昏睡，直到凌晨才和男友到醫院驗傷、報警。

警方為抓嚴姓男子，曾要被害人約嚴出面「誘捕」，未料女子一見嚴的車靠近，她害怕被押走拔腿狂奔，嚴見狀也心虛，疾駛逃離。

檢方同年依強制性交等罪嫌起訴嚴，台中地院審理期間他不到庭遭通緝，到案又否認性侵，辯稱女子不舒服不能開車，才載她到汽車旅館休息，自己就離開了。嚴稱懷疑被「仙人跳」，指女子說的話不能算數。

被害人說，當時發現車子進入汽車旅館，又看見嚴拿鈔票、房間鑰匙，開車進入一棟房子，鐵門也跟著關下來，馬上警覺問「為什麼我們要來汽旅？」並表示要下車，卻遭嚴強吻、指侵。

台中地院調查，女子遭侵犯後不久便就醫驗傷，胸部有抓傷，與嚴撲到她身上拉扯相符，且她前後證詞一致，審酌嚴為滿足個人性慾，侵犯女子，犯後狡辯、態度惡劣，斟酌他有兩名國、高中孩子等情狀，判他四年徒刑。