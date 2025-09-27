目睹閨密與丈夫親密互動 傳訊警告對方竟無視…法院判「小三」賠10萬
新北市1名已婚婦人目睹閨密賴女與丈夫呂男親密互動，傳訊賴女好言相勸請她遠離丈夫，豈料，對方竟還將收到的訊息內容轉傳給呂男，並要求呂男「不要理她。」新北法院日前判決賴應賠償10萬元，可上訴。
判決指出，已婚呂姓男子與妻子閨密賴姓女子自今年4月起頻繁以通訊軟體LINE聯繫，雙方互稱「寶貝」、「親愛的」並傳送「想您」等表達情意訊息，更由呂男同車接送、相約出遊。
呂妻發現丈夫出軌對象竟是結識多年的閨密，好言委婉傳送「請你離我老公遠一點，未來也不要跟他走的那麼親近，也不要跟他出去」、「因為妳是我的朋友，我不希望大家未來傷和氣，大家都是成年人了，請你們好自為之。」賴女竟將訊息轉傳給呂並表示，「您假裝不知道」、「刪除」，完全無視呂妻的軟言規勸。
法官認為賴女行為已明顯逾越社會一般通念所能容忍的範圍，嚴重破壞呂妻婚姻共同生活圓滿安全及幸福，雖呂妻請求侵權行為損害賠償100萬元，但法官認應賠償10萬元為當，日前判決賴女應賠償呂妻10萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言