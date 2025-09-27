目睹閨密與丈夫親密互動 傳訊警告對方竟無視…法院判「小三」賠10萬

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名已婚婦人目睹閨密賴女與丈夫呂男親密互動，傳訊賴女好言相勸請她遠離丈夫，豈料，對方竟還將收到的訊息內容轉傳給呂男，並要求呂男「不要理她。」新北法院日前判決賴應賠償10萬元，可上訴。

判決指出，已婚呂姓男子與妻子閨密賴姓女子自今年4月起頻繁以通訊軟體LINE聯繫，雙方互稱「寶貝」、「親愛的」並傳送「想您」等表達情意訊息，更由呂男同車接送、相約出遊。

呂妻發現丈夫出軌對象竟是結識多年的閨密，好言委婉傳送「請你離我老公遠一點，未來也不要跟他走的那麼親近，也不要跟他出去」、「因為妳是我的朋友，我不希望大家未來傷和氣，大家都是成年人了，請你們好自為之。」賴女竟將訊息轉傳給呂並表示，「您假裝不知道」、「刪除」，完全無視呂妻的軟言規勸。

法官認為賴女行為已明顯逾越社會一般通念所能容忍的範圍，嚴重破壞呂妻婚姻共同生活圓滿安全及幸福，雖呂妻請求侵權行為損害賠償100萬元，但法官認應賠償10萬元為當，日前判決賴女應賠償呂妻10萬元，仍可上訴。

新北市已婚婦人目睹閨密賴女與丈夫親密互動，傳訊要求遠離丈夫，對方竟無視，新北法院判賠10萬元。示意圖／Ingimage
新北市已婚婦人目睹閨密賴女與丈夫親密互動，傳訊要求遠離丈夫，對方竟無視，新北法院判賠10萬元。示意圖／Ingimage

閨密 丈夫 婚姻

強吻指侵女友人還瞎扯遭仙人跳 性侵犯一躲23年...判刑下場曝

嚴姓男子2002年在台中約女性友人用餐，卻趁她精神不濟時，在車上整個人撲過去強吻、指侵，嚴犯後落網一度被收押，經交保後卻...

男師被控性侵國中女生拍裸照逼墮胎 被害人今淚訴身心受創還離婚

台南市陳姓男老師被指控20多年前任教台南某私立中學期間，涉嫌對當時國二女學生化名「小雅」伸狼爪，以「性知識教育」為名持續...

將女子性影像分享給友人 他上傳群組後擴散…兩人都被起訴

劉男取得被害女子性影像後，傳給陳姓男子觀看，陳男上傳LINE群組後擴散出去。被害女子經友人告知，在臉書多個社團看到她的性...

性侵受害者遭指責、專家被說教 社會瀰漫公審暴戾之氣

藝人江祖平指控前男友龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，近期終於進入司法調查程序，但在江祖平坦言自己就是受害者後，遭到不少網友逐一檢視其行徑，不只律師李怡貞質疑「為什麼一開始不直接提告？」另外則有網友說「男女朋友怎麼會算性侵？既然是男女朋友就是你情我願啊」。檢討被害人的社會氛圍，不只存在於台灣，全球皆在發生中，而導致檢討被害人的背後因素，多源自於對公平世界的投射，以及缺乏同理心、把人工具化等。

男師遭指20多年前對女國中生伸狼爪 轉任學校：已未任教

台南市陳姓男老師被指控20多年前在某私立中學任教，涉對多名女學生伸狼爪，涉嫌帶某國二女生到汽車旅館，以「性知識教育」為名...

