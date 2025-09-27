聽新聞
強吻指侵女友人還瞎扯遭仙人跳 性侵犯一躲23年...判刑下場曝
嚴姓男子2002年在台中約女性友人用餐，卻趁她精神不濟時，在車上整個人撲過去強吻、指侵，嚴犯後落網一度被收押，經交保後卻潛逃，時隔23年才又繼續受審，期間他還生了2個小孩；法院綜合證據，認定嚴釀女子身心受創，依強制性交罪判他4年，可上訴。
檢警調查，嚴男2002年剛認識女子，10月14日相約到台中飯店用餐，下午3點多女子開車載嚴離去時突然精神恍惚，嚴就和她交換駕駛並開到汽車旅館，嚴還說女子在餐廳食物中毒，要她先到旅館休息再出去買藥，並開車要她下車。
但女子拒絕，嚴突將座椅調成平躺，撲到女子身上強吻、企圖扯下內褲並朝她指侵，所幸女子藉故打電話給客戶、提議先去買藥這才脫身，但回家後就雙腿無力睡著，直到凌晨和男友到醫院驗傷、報警。
檢方2002年依強制性交等罪嫌起訴嚴後，他在台中地院審理期間多次不到庭，遭多次通緝；2019年開庭時，嚴否認性侵，辯稱女子不舒服不能開車，才載她到汽車旅館休息，自己就離開了，懷疑自己被仙人跳，女子說的話不能算數。
女子則說，發現車要進入Motel時，她神識有點清醒但仍恍惚，又看見嚴拿鈔票、房間鑰匙，開車進入1棟房子，鐵門也跟著關下來，她馬上警覺問「為什麼我們要來到Motel？」自己要下車，卻遭嚴撲過來強吻、扯內褲和指侵，且前後證詞始終如一。
法院查，女子遇害不久就醫驗傷，其胸部有抓傷，與嚴男撲到身上前往、拉扯相符；且2002年案發後，警方為了要抓嚴男，還曾要女子出面約出對方打算「誘捕」，未料女子一見嚴男的車靠近，因怕遭押走就拔腿狂奔，嚴也疾駛逃離，
法院審酌，嚴為滿足個人性慾，對女子強制性交得逞，造成她身心受創，且嚴始否認犯行，犯後態度惡劣，斟酌他有2名國、高中孩子等一切情狀，依強制性交罪判他4年。
