男師被控性侵國中女生拍裸照逼墮胎 被害人今淚訴身心受創還離婚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台南市陳姓男老師被指控20多年前任教台南某私立中學期間，涉嫌對當時國二女學生化名「小雅」伸狼爪，以「性知識教育」為名持續侵害，並疑在被害人成年後持續糾纏、甚至逼迫墮胎，以裸照威脅。事件爆發後，該師轉任嘉市某高中，校方緊急發聲明切割，強調已完成性平調查，該師已經不在校內任教。「小雅」上午戴墨鏡帽子開記者會，公開控訴陳師惡行，並譴責相關單位處理不力。

37歲 「小雅」指控，就讀國二約2001至2003年間，陳師以「特別輔導」為由，將她帶往汽車旅館開始不當接觸。受害人悲痛陳述，這段侵害行為持續到她升上高中，甚至影響她成年後的人際與感情生活。陳師不僅在求學期間持續控制，更在大學時期約19歲，2006年懷孕時，帶她到狼師家長開設的婦產科，非法開立避孕藥處理。

更嚴重的是，陳師被控以「思念」為由，強拍被害人裸照，並在被害人想分手時，威脅散布裸照，涉犯恐嚇及兒少性剝削防制條例等公訴罪行。她淚訴，自己一直活在巨大陰影下，無法向人傾訴遭遇，嚴重影響人生，因此鼓起勇氣尋求公道，希望事發母校能協助追究，長期生活在痛苦中，身心受創還離婚，對方至今卻未受懲罰。

陳師任教24年期間，曾有其他學生疑似傳訊給陳師「老師我下課了，今天呢？」懷疑可能存在多名潛在被害女學生。呼籲台南地檢署、警方應主動偵辦，並進行數位鑑識清查狼師手機、電腦等電磁紀錄，更要求教育部應動起來，清查狼師是否仍有其他利用權勢侵害學生的案件。

陳師台南住處及老家17日遭人張貼海報，陳師已向警方報案控告張貼者妨害名譽，否認性侵指控，但性侵案的追訴與相關單位的處理，成為社會關注焦點。

最初調查結果可能認定陳師涉及「校園性侵害事件」及「違反專業倫理行為」，但轉任學校或相關單位審議一度僅建議停聘3年，家屬質疑是刻意規避涉及刑法重罪的認定，尤其陳師侵害行為始於被害人國二未滿14歲，應適用7年以上的性侵重刑條款。

警方已受理偵辦，「小雅」呼籲清查潛在受害者針對此案，南檢1年多只開2次偵查庭，台南警方表示，性侵案部分已完成筆錄，全案已移送台南地檢署偵辦中。

男師轉任嘉市某高中聲明，陳姓教師2007年（96學年度）經教師甄試到校任教，至去年4月間，服務期間並無任何相關性平檢舉案件。去年4月，被害人依性別平等教育法向20多年前事發的台南某私立中學，提出性平調查。經台南某私中調查委員會建議，學校才依性平法啟動程序，進入調查、停聘、解聘程序，相關處置皆依法依密件公文 辦理。校方強調，該師已經不在校內任教授課」，案件與學校教學無涉，否認包庇行為。

台南市陳姓男老師被指控20多年前任教台南某私立中學期間，涉嫌對當時國二女學生伸狼爪持續侵害到成年，化名「小雅」的被害人上午戴墨鏡帽子開記者會，公開控訴陳師惡行。記者魯永明／攝影
