聽新聞
0:00 / 0:00
男師遭指20多年前對女國中生伸狼爪 轉任學校：早因性平案被解聘
台南市陳姓男老師被指控20多年前在某私立中學任教，涉對多名女學生伸狼爪，涉嫌帶某國二女生到汽車旅館，以「性知識教育」為名持續侵害。受害人家屬控訴身心創傷，指稱男師調任嘉市某高中繼續任教，明天召開記者會，譴責陳師追究責任；校方指稱男師過去行為不在嘉市，完成性平調查報教育部解聘。台南警方說，性侵案件移送法辦，南檢偵辦中。
陳姓老師的台南住家與老家，17日遭人張貼海報，讓陳男不堪其擾。他前往台南市警局新營分局中山派出所報案，控告張貼者妨害名譽。警方已受理並展開調查。陳師過去在台南某私立學校任教，後來轉任嘉市某國立高中任職。校方說，陳師已因性平案件被解聘，3年未授課，校方依程序調查後，將案件送教育部審核，最終獲准解聘，案件與學校教學無涉。
指控者指出，女學生當年就讀國二，陳師以「特別輔導」為由，將她帶到旅館，開始不當接觸，並要求持續進行相關行為，直到她升上高二或高三，陳師不僅在女生念書時持續控制，甚至影響她成年後的人際與感情生活。
面對指控，陳師否認，強調相關說法並非事實，已嚴重影響他的名譽與生活。警方表示，針對性侵案部分，已完成筆錄並移送台南地檢署偵辦，目前案件仍在調查中。受害人及家屬明天開記者會，公開控訴陳師過往行徑；校方重申，陳師解聘不在學校，學校「無辜受波及」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言