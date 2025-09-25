孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

網紅「反骨男孩」前成員孫生今年5月底遭檢警依妨害性隱私搜索拘提，台北地檢署追查，孫生涉於2022年至2024年間性侵少女、猥褻2名女子，且將性影像恣意提供他人觀覽，犯後當庭扯謊，態度惡劣，建請從重量刑。

檢方痛批，孫生陷溺性癮，漠視個人主體性及性自主權，或利用友誼信任，或藉工作之便，強行玷辱多名女性，且戕害未成年少女身心及人格健全發展，孫生事後稱對方沒有即時反映不適，用金錢或情勒應付不從己意的處境，卻未細究自我中心思維之謬，還將被害人性影像視作私有財物，恣意提供他人觀覽，造成被害人惶懼不安；時至今日面對司法程序仍為深切反省其行為造成被害人此生難以驅散之陰霾，不但當庭扯謊，還糾纏受害者要求配合偽證，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

全案起源於，孫生(原名孫羿泩)去年7月間遭女網友在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，女網友和閨蜜爆北市一家花雕雞店和孫生聚餐，孫生不斷開黃腔，還在餐廳外伸鹹豬手摸臀及言語性騷擾「有肉撞起來才爽」，女子提告，台北地方法院認定孫生性騷擾，判處5月徒刑，可易科罰金。孫生日前遭指控拍性影像，檢警今年5月搜索拘提孫生到案釐清案情。

起訴指出，孫生2022年10月5日晚間，前往女子A1住處剪髮，雙方到陽台抽菸聊天，但孫生竟趁A1準備返回客廳時，以強暴方式猥褻。2023年3月16日晚間，孫生前往女子A2住處拍攝影片，結束後A2單獨躺臥床上休憩，孫生竟於隔日凌晨2、3時突然撲在女子身上猥褻。

2023年10月13日孫生邀請未成年少女A3觀看練舞，帶少女進屋後，當晚8、9點趁少女專注聆聽音樂，對其性交得逞。2024年7月8日晚間，孫生在北市中山區林森北路某旅館，與女子A4性交，並設拍攝8部不雅影片，事後傳給朋友吳姓女子觀看。

檢方認定，孫生行為涉犯強制猥褻、成年人故意對少年犯強制性交、無故播送他人性影像及個資法非法利用個人特種資料等罪嫌，依法起訴。吳姓女子被控違反個資法，檢方認為她未散布取得的不雅影片，只自己觀賞，罪嫌不足給予不起訴處分。