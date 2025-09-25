另涉性侵40童 毛畯珅再判30年罰5億

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅。圖／聯合報系資料照片 台北市培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵六女童被判廿八年八月確定，被查出另性侵拍攝四十名未滿七歲幼童私密影片，再依加重強制性交、加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，台北地方法院昨判毛有期徒刑卅年，併科罰金五億元。可上訴。

毛畯珅前案一審判廿八年，二審加重判廿八年八月，最高法院今年五月駁回上訴確定，毛服刑中；本案毛再判刑，未來刑度確定，將與前案殘刑聲請訂應執行刑；刑法有期徒刑上限卅年，毛未來最多服刑卅年。

檢警擴大追查犯行，查出毛二○二二年十月至二○二三年七月在幼兒園等地對幼童強制性交、強制猥褻，犯罪時用手機拍下加害過程，分辨被害幼童有卅九人，起訴後又追加一幼童為被害人。

毛畯珅另涉嫌於二○二三年二月起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所伺機挑選未滿十八歲兒童或少年，以手機、針孔攝影機偷拍被害人隱私。

檢察官指控，毛畯珅二○二二年九月十七日前某日，使用手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣時影像，轉存至個人電子設備留檔；二○二三年二月起，繼續透過通訊軟體下載、接收不詳兒童或少年性影像照片及影片。

檢方認為毛畯珅對幼童佯作親暱、暗施魔爪，拍攝大量性影像致童真折翼，屢屢在公共場所偷拍，視他人身體隱私如獵物，令人髮指，建請法院量處最重之刑罰，以稍慰被害家庭創口於萬一。

判決書指出，毛畯珅共犯五一○罪，他家境、學識良好，具社工及幼保專業，竟將被害人視同發洩性慾工具，且他幼保機構負責人之子身分，對被害人具有權威管教地位，被害人父母已向幼兒園反應，毛仍持續犯罪，沒有悔悟態度，依法判刑。