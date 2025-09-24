再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵6名女童被判累計刑1252年6月，檢警續查出毛另偷拍39名女童私密影片，再依加重強制性交、加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，台北地院今判他有期徒刑30年，併科罰金新台幣5億元。可上訴

前案檢察官調查後，2023年8月間起訴，台北地院2024年8月認定毛畯珅犯224條罪狀，判處1252年6月、訂應執行28年，目前毛羈押中。

其後，檢察官又查出毛涉嫌偷拍多名女童性隱私影像其他犯行，查出毛2022年10月至2023年7月間在幼兒園等地對幼童強制性交、強制猥褻，著手犯罪時，用手機拍下加害過程，分辨出被害幼童有39人。

此外，檢方還認定，毛畯珅涉嫌於2023年2月17日起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所伺機挑選未滿18歲的兒童或少年，以手機、針孔攝影機偷拍被害人性影像，犯罪行為高達306次。

檢察官也指控，毛畯珅2022年9月17日前某日，使用手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣時的性影像，轉存至個人電子設備留檔；2023年2月17日起繼續透過通訊軟體Telegram等管道下載、接收不詳兒童或少年的性影像照片及影片。

檢方起訴書認為，毛畯珅身為教保人員，卻為逞邪慾，利用幼童不求回報的善意及信任，佯作親暱、暗施魔爪，拍攝大量性影像致童真折翼，家長同遭重創，其痛難言，實不下撕心裂肺，所生危害至深且鉅。

檢方說，毛畯珅屢屢在公共場所偷拍幼童或少女，視他人身體隱私如獵物，於光天化日下行暗黑齷齪的事，累計國內受害人高達數百名以上，犯行令人髮指。

檢方求刑理由律法、法感兼雇。檢方認為，毛畯珅無情戕害幼童身心，諸多家庭為此深陷沉重哀慟，迄今難以平復，兼衡兒童及少年性剝削防制條例1995年施行以來，實務上未嘗出現觸法情節重於本案案例，參酌國際兒童權利公約關指引等，建請法院量處毛最重之刑罰，以稍慰被害家庭創口於萬一。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅。圖／聯合報系資料照片

