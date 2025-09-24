台中男KTV強拉女子進包廂廁所硬上 員工聽見尖叫聲救出人
台中陳姓男子約女網友到KTV喝酒歡唱，結束後竟藉酒意不顧對方反對，強拉女子進入1樓包廂廁所內朝她襲胸、指侵，因KTV員工聽見尖叫求救聲上前敲門，女子這才趁隙逃出廁所；法院以陳男和女子調解、賠償，減刑後仍依強制性交罪判他2年4月，可上訴。
檢警調查，陳男和女網友今年1月21日相約到南屯區KTV喝酒、唱歌，最後結束散場時，陳卻強拉女子到1樓包廂的廁所內，不顧她拒絕、抵抗，竟朝對方襲胸、指侵。
因女子遇害不斷掙扎、大聲呼喊，KTV內員工聽到大叫聲趕緊上前了解，並進入包廂敲擊廁所門，女子見獲救趕緊衝出逃離並報警。
陳男在檢方偵訊、法院審理時均坦承不諱，女子也詳細指證遇害過程，並有監視器、對話紀錄及驗傷、採證等證物可佐。
台中地院查，陳男違反女子意願強制性交所為不可取，但考量他均坦承犯行，犯後已經和女子調解成立、賠償，犯後態度非差，確有付出彌補損害的誠意，認為他情堪憫恕，依刑法第59條予以減刑。
法院也審酌，陳男不尊重異性，為滿足個人色慾，犯罪所段惡劣，依強制性交罪判他2年4月，另陳男雖請求緩刑，但法院發現他2024年才因酒駕遭判刑3月，易科罰金執行完畢，不符合緩刑要件，不宣告緩刑。
