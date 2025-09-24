創意私房翻版！「色淫師」約女童拍裸照嘿咻分享 還讓她親妹目睹一切

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子鄭博駿加入通訊軟體Telegram「色淫師」群組，互相交流兒少性影像、可拍私密照的兒童資訊，他去年經群組成員介紹認識一名未滿12歲的女童，以試鏡為由拿手機拍攝女童胸部和下體，錄下女童自慰影片後，再性侵得逞，最高法院依對於未滿14歲之女子性交等罪判4年徒刑定讞。

鄭博駿從事食品業務，他和男子陳明達、陳威丞都是「色淫師」群組成員，平時常常交流兒童或少年性影像，或可供拍設私密照的兒少資訊，陳威丞透過交友軟體得知女童有意拍性愛照來換取金錢，而於去年6月16日介紹給陳明達、鄭博駿認識。

鄭博駿同年月22日下午3時許，在女童位於苗栗縣西湖鄉的住處，以試鏡為由並徵得女童同意，拿手機拍女童裸露下體、胸部的照片及自慰影片，再讓女童替自己口交，並拍下性交影片，再將照片、影片傳給陳明達、陳威丞觀覽。

鄭博駿同年月26日下午近1時，駕駛母親的小客車載送陳明達、女童和女童妹妹到某汽車旅館開房間，他在房內一側看顧女童妹妹、玩手機遊戲，而讓陳明達在床上和女童嘿咻，陳明達還自備相機、手機拍攝女童裸露下體、胸部的照片，並錄下性交影片。

鄭博駿坦承犯行，一審依對於未滿十四歲之女子性交等罪判刑4年8月，案件上訴，二審認為鄭危害女童身心健全成長甚鉅，且使女童性影像遭流傳散播，所為應嚴予譴責，審酌他犯罪後始終坦承犯行、正視己過，且和女童及女童母親達成和解，改判4年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

另外，陳威丞犯教唆對未滿14歲女子性交、媒介使兒童被拍攝性影像罪，另案已分別判刑4年、3年8月定讞；陳明達部分，另案審理中。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

女童 影片

