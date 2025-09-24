快訊

年輕女房客慘遭襲胸、摸下體 台中色房東逞性慾代價慘賠130萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓房東和1名年輕女房客一起喝酒、聊天，對方起身想回去休息不慎跌坐在他身上，王竟起色心要朝女子強吻，不顧女子抗拒還襲胸、摸下體，王犯後一度否認辯稱「沒有越矩」，最終才改口坦承；法院以王賠償女子130萬元和解，依強制性猥褻罪判他7月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，王男2024年8月10日和女房客一起在住處1樓喝酒，女子當時起身想要離開，王男卻趁她腳步不穩，跌坐在其身上時企圖強吻她，女子嚇到立即反抗，王卻又伸出鹹豬手朝她襲胸、摸下體猥褻，女子不甘受辱報警提告。

檢方訊時，王男矢口否認犯行，辯稱沒有觸碰到女子身體，只有喝酒時互相碰觸到手部，其他沒有越矩行為，但女子指證歷歷，描述遇害過程，也提出事後2人對話內容佐證，檢方認為王犯嫌明確，依強制猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理時，王男改口終認罪，法院以他身為房東，不尊重女房客身體自主權，為滿足私慾利用獨處機會朝對方猥褻，造成女子身心嚴重受創。

法院也考量，王男終究坦承犯行，態度尚可，並在一審審理期間答應賠償女子130萬元獲和解，並有如期給付，可見有彌補過錯盡力賠償，經女子同意給予緩刑，認為王經此教訓不至於再犯。

法院審理後依強制猥褻罪判王男7月，緩刑3年，期間交付保護管束，並依和解內容賠償女子，如未履行，檢察官得依法聲請撤銷其緩刑。

王姓房東朝女房客襲胸摸、下體，事後賠償130萬元和解獲判緩刑。示意圖／ingimage
王姓房東朝女房客襲胸摸、下體，事後賠償130萬元和解獲判緩刑。示意圖／ingimage

