解鎖已故畫家手機曝光不倫戀！台藝大女教授逼債 元配怒喊「骯髒小三」

聯合新聞網／ 綜合報導

已逝畫家洪天宇（圖）身後爆出與台藝大女教授不倫戀。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
已故畫家洪天宇2023年因心肌梗塞於苗栗縣大湖鄉畫室過世，與已分居的元配育有一子的他，身後卻因國立台灣藝術大學書畫藝術系教授劉靜敏要求其妻兒清償欠款，讓兩人長達多年的不倫戀因此曝光。

根據《鏡週刊》報導，洪家母子氣憤表示，洪天宇在過世後，劉靜敏聯繫洪家，以追思故友的名義要求住在洪位於苗栗的工作室，實則在為爭產預作準備。

洪妻因在治喪期間無法解鎖丈夫的手機，劉靜敏主動表示可以幫忙，待劉輕易解鎖洪天宇的手機後，洪家母子查看通訊軟體紀錄，驚覺劉靜敏與洪天宇關係匪淺，才讓兩人多年不倫戀曝光。

報導稱，劉靜敏在洪天宇過世後，列出包括苗栗工作室一半房產權利及其物品，稱洪生前「口頭贈予」，並出示房產產權讓出一半給她的協議書，稱洪積欠她共400多萬元款項，要求洪家母子代為清償。

雙方在上周前往工作室履勘時發生口語衝突，洪妻怒喊劉靜敏是「骯髒的小三」，洪子則透過媒體氣憤表示，母親原本不想將事情鬧大，在劉靜敏的小三身分被識破後，對方竟要求他們代父還款，實在「非常可惡」，母親也才在此之後選擇對劉提告。

判決書顯示，劉靜敏在LINE中以「寶貝」、「哈尼」稱呼洪天宇，兩人對話出現「想念你」、「愛您」、「超級想您」、「剛離開就想念了」、「回家還是想您」等語，訴說愛意及思念之情。

劉靜敏雖辯稱不知洪天宇已婚，但洪天宇曾以LINE傳送身分證正反面及存摺封面照片給她，從中應可知悉洪天宇為已婚狀態，並非難以查證。台北地院日前一審判定，劉靜敏明知洪男已婚仍與其親密互動，判決須賠償精神慰撫金20萬元及利息。

