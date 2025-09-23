科大生約砲少女網友偷拍不雅動作片 法院重判8年6月

李姓男子就讀龜山某科大暑假時，透過交友軟體結識並約砲，帶少女上旅館開房間，雙方雖合意發生性行為，但他卻趁少女不知情時，暗中錄下雙方交歡過程，桃園地院審理後，認為李非初犯，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪重判8年6月，可上訴。

起訴指出，現年23歲李姓男子於2022年大一升大二的暑假期間，在交友軟體結識當時年僅16歲的少女，雙方約了同年8月11日下午在中壢區某商旅見面，未經少女同意，趁對方至浴室盥洗時，開啟手機錄影功能，並將手機架置在房間內床鋪旁少女未能注意之處，竊錄他倆意發生性行為過程，約50秒及45分餘的2則影片。

因李男另案涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經北市婦幼警察隊向台北地院核發的搜索票執行搜索，查扣李男使用的手機，在檢閱電磁紀錄的過程中，發現李另還偷拍與未成年少女交歡影片，循線找到少女，她才知當年約砲時遭李男偷拍。

法院審理時，當庭勘驗李男手機內的影像，李男供稱，錄影是防止遭少女仙人跳云云；被害少女則堅稱「從未同意拍攝，也不知道被錄影」。根據影片認定，少女在雙方發生性行為過程中從未看向鏡頭，顯示並不知情；反觀李男則多次確認鏡頭位置，還以物品遮擋以避免被發現，認為李男行為已剝奪少女對自身性隱私的選擇權。

合議庭認為，李與少女透過交友軟體認識，彼此間並無任何信任或感情基礎。他卻利用少女心智尚未成熟、對性隱私與自我保護能力不足的弱勢，在未經對方同意、也未確認其意願下，偷錄兩人發生性行為的過程，嚴重侵犯少女的性隱私權。

李男偷錄之後，還意圖不明的拍攝少女的身分證、學生證等個人證件，導致少女的真實身分資訊有外洩風險，若這些性影像外流，因現代科技容易複製、轉傳與備份，恐將對少女的生活、人際關係與心理造成長期且嚴重的傷害，情節非常重大。