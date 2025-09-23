聽新聞
清潔工偷在2女職員水杯下「惡魔邱比特春藥」 被逮稱暗戀想看反應
清潔工范姓男子受僱清理台北市某公司，涉嫌在該公司員工余姓、盧姓女子的水杯，倒入含精神病藥物氯氮平的安眠藥，兩女飲用後身體不適報案；警方拘提范，他坦承下藥，稱是在情趣用品網站購買的春藥，警詢後依傷害、強制罪移送，檢方命交保。
警方調查，余姓、盧姓女子任職北市文山區某公司，今年7月下旬在公司辦公室用放在辦公桌面的保溫杯、馬克杯喝水，隨即產生暈眩、四肢無力、嗜睡等症狀，檢視水杯有不明白色雜質物，就醫檢驗尿液及血液，檢出安眠藥微量反應，向文山第一警分局報案。
警方將兩女飲用水送刑事局鑑驗，檢出含氯氮平，雖非列管毒品，不過是處方藥，主要用於治療思覺失調症。
警方調閱監視器及清查出入公司人士，鎖定清潔工48歲范姓男子涉案，本月19日搜索其信義區住處拘提他，搜出11瓶不明液體共毛重437.54公克，送驗釐清成分。
范坦承下藥，稱在情趣網站多次購買「惡魔邱比特」春藥，廣告稱有激發情慾、安眠、精神紊亂等效果，他喜歡兩女，想看服用後反應。警方查出，范2019年曾對友人以類似手法下藥，詢後移送台北地檢署，擴大追查犯案動機、對象及場所，並清查藥品來源。
