新北女出國香閨竟遭闖！38歲變態慣竊「住進家裡」還穿衣躺床

38歲蔡男日前潛入三重區1名女子承租的套房，偷走女子的筆電及現金，還趁女子出國時大膽地住進屋內狂用電器，並疑似穿上被害人衣服躺在床上，蔡男今晨二度闖入時被鄰居發現報警當場被逮，詢後依竊盜罪嫌移送法辦，警方建請檢察官羈押。

據了解，被害女房客與男友共同在三重區河邊北街一間套房租屋居住，日前兩人出國旅遊5天。女房客母親昨天中午例行性至女兒租屋處查看，一進門赫然家中遭竊嫌闖入，筆電及現金都不翼而飛，屋內生活用品均被使用過，竊嫌還疑似大膽的睡在女房客床上。

女房客母親立即報警並聯繫房東前來換鎖，三重警也前往採證，並擴大調閱監視器追查竊嫌身分。今天凌晨4時許女房客鄰居發現有人攀爬外牆欲從女房客租屋處窗戶闖入，立即報警，三重警獲報到場，發現有男子攀在外牆上正破壞窗戶，依住宅竊盜現行犯逮捕，經查男子為38歲蔡男，有多項竊盜前科，是轄區慣犯，詢後依住宅竊盜罪嫌將蔡男移送法辦。