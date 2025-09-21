偵查隊長涉嫌性侵下屬！監察院通過糾正案 中正一分局回應了
北市中正一警分局前陳姓偵查隊長涉嫌性侵下屬，監察院近日通過糾正案。中正一分局今天表示，將持續透過性別平權教育訓練與宣導，強化防制職場性騷。
根據監察院近日公布的糾正案文，陳姓員警擔任中正第一分局偵查隊長期間，於民國111年5月31日晚間值勤時違紀飲酒，並在隔天凌晨在分局內性侵下屬，經查其於109年至111年間對同1人5度犯案，涉犯1件性騷擾、4件妨害性自主案。
糾正案文提到，中正一分局未能依性別平等工作法採取適當措施，且對重要幹部的品德操守考核監督不周，未能及早發現問題，因此通過糾正。
中正一分局今天下午告訴中央社記者，尊重監察院糾正案，為避免類似情事，將持續透過性別平權教育訓練與宣導，強化防制職場性騷擾作為，營造尊重友善的執勤環境。
陳姓員警在112年遭台北地檢署起訴後，已遭記2大過免職。台北地方法院113年依違反強制性交罪等判處陳姓員警有期徒刑7年，目前全案尚在台灣高等法院審理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
