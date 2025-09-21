快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

偵查隊長涉嫌性侵下屬！監察院通過糾正案 中正一分局回應了

中央社／ 台北21日電

北市中正一警分局前陳姓偵查隊長涉嫌性侵下屬，監察院近日通過糾正案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
北市中正一警分局前陳姓偵查隊長涉嫌性侵下屬，監察院近日通過糾正案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

北市中正一警分局前陳姓偵查隊長涉嫌性侵下屬監察院近日通過糾正案。中正一分局今天表示，將持續透過性別平權教育訓練與宣導，強化防制職場性騷。

根據監察院近日公布的糾正案文，陳姓員警擔任中正第一分局偵查隊長期間，於民國111年5月31日晚間值勤時違紀飲酒，並在隔天凌晨在分局內性侵下屬，經查其於109年至111年間對同1人5度犯案，涉犯1件性騷擾、4件妨害性自主案。

糾正案文提到，中正一分局未能依性別平等工作法採取適當措施，且對重要幹部的品德操守考核監督不周，未能及早發現問題，因此通過糾正。

中正一分局今天下午告訴中央社記者，尊重監察院糾正案，為避免類似情事，將持續透過性別平權教育訓練與宣導，強化防制職場性騷擾作為，營造尊重友善的執勤環境。

陳姓員警在112年遭台北地檢署起訴後，已遭記2大過免職。台北地方法院113年依違反強制性交罪等判處陳姓員警有期徒刑7年，目前全案尚在台灣高等法院審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下屬 職場 警察 性騷擾 監察院

延伸閱讀

男主播性騷女同事長達五年！華視火大出手封殺了

前偵查隊長涉性侵下屬 監察院糾正台北市中正一分局

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

獨／華視資深台語主播爆性騷！高層下令徹查 當事人：沒想過會造成傷害

相關新聞

偵查隊長涉嫌性侵下屬！監察院通過糾正案 中正一分局回應了

北市中正一警分局前陳姓偵查隊長涉嫌性侵下屬，監察院近日通過糾正案。中正一分局今天表示，將持續透過性別平權教育訓練與宣導，...

床具沒乾硬擠室友床 坐牢猥褻室友男被判刑

在監獄服刑的蔡姓男子因床具洗完後還沒乾，他便請託同房室友讓他一起睡在床上，結果趁對方吃下安眠藥後，蔡男便趁機用手、口套弄...

年輕女子租屋...房東三度潛入摸走內衣內褲 法院判賠27萬餘元

郭姓女子在台南市租屋，陳姓房東竟在天台及二度持備份鑰匙潛入她的房間內偷走內衣、內褲等，導致郭女之後時常覺得不安全，反覆確...

工程師看到外流性愛片分享慾上身 傳到「霸社」下場出爐

自稱擔任工程師的齊姓男子，前年4月在網路看到某女子外流的性愛影片，便將女方的影片截圖後，將連結分享在臉書社團「霸社」，事...

師拍學生裙底 一審判2年8月

李姓國小老師去年底在台鐵新營火車站尾隨女學生至驗票閘門口，刻意碰撞她後蹲下，欲偷拍裙底風光時被發現報警，今年初他也在超商...

醫師兒在父親醫院「潛入女廁偷拍」未遂 嘉院判刑6月可易科罰金

嘉義縣蔡姓男子父親任職海區某知名醫院，他卻在醫院內犯下離譜行徑。去年7月間，他趁探訪父親時，竟潛入院內女廁，伸出手機意圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。