床具沒乾硬擠室友床 坐牢猥褻室友男被判刑
在監獄服刑的蔡姓男子因床具洗完後還沒乾，他便請託同房室友讓他一起睡在床上，結果趁對方吃下安眠藥後，蔡男便趁機用手、口套弄對方生殖器，室友醒來後發覺有異，氣得對蔡男提告，橋頭地院依乘機性交罪，判蔡男3年4月徒刑，可上訴。
判決指出，蔡男因案入監，目前正在高雄二監執行，去年3月間，他向室友表示他的床具洗完後還沒乾，希望可以跟室友一起擠在同一張床上睡覺。
室友不疑有他，讓蔡男晚上跟他同床入睡，因室友有吃安眠藥入睡習慣，蔡男等室友熟睡後，用趁機用手套弄對方生殖器，甚至還將嘴湊上去，猥褻室友得逞。
事後其他室友發現告訴被蔡男侵害的室友，氣得對方報警提告，蔡男警詢時否認對室友猥褻，還稱是對方被同寢室友發現，面子掛不住，事後又於審理中坦承對室友猥褻。
法官考量蔡男趁室友服用安眠藥之際猥褻得逞，後續安排2次調解，均無法籌出和解金額，且無意願出席調解，依乘機性交罪，判蔡男3年4月徒刑，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言