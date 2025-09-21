床具沒乾硬擠室友床 坐牢猥褻室友男被判刑

在監獄服刑的蔡姓男子因床具洗完後還沒乾，他便請託同房室友讓他一起睡在床上，結果趁對方吃下安眠藥後，蔡男便趁機用手、口套弄對方生殖器，室友醒來後發覺有異，氣得對蔡男提告，橋頭地院依乘機性交罪，判蔡男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，蔡男因案入監，目前正在高雄二監執行，去年3月間，他向室友表示他的床具洗完後還沒乾，希望可以跟室友一起擠在同一張床上睡覺。

室友不疑有他，讓蔡男晚上跟他同床入睡，因室友有吃安眠藥入睡習慣，蔡男等室友熟睡後，用趁機用手套弄對方生殖器，甚至還將嘴湊上去，猥褻室友得逞。

事後其他室友發現告訴被蔡男侵害的室友，氣得對方報警提告，蔡男警詢時否認對室友猥褻，還稱是對方被同寢室友發現，面子掛不住，事後又於審理中坦承對室友猥褻。