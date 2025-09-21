快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

床具沒乾硬擠室友床 坐牢猥褻室友男被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在監獄服刑的蔡姓男子因床具洗完後還沒乾，他便請託同房室友讓他一起睡在床上，結果趁對方吃下安眠藥後，蔡男便趁機用手、口套弄對方生殖器，室友醒來後發覺有異，氣得對蔡男提告，橋頭地院依乘機性交罪，判蔡男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，蔡男因案入監，目前正在高雄二監執行，去年3月間，他向室友表示他的床具洗完後還沒乾，希望可以跟室友一起擠在同一張床上睡覺。

室友不疑有他，讓蔡男晚上跟他同床入睡，因室友有吃安眠藥入睡習慣，蔡男等室友熟睡後，用趁機用手套弄對方生殖器，甚至還將嘴湊上去，猥褻室友得逞。

事後其他室友發現告訴被蔡男侵害的室友，氣得對方報警提告，蔡男警詢時否認對室友猥褻，還稱是對方被同寢室友發現，面子掛不住，事後又於審理中坦承對室友猥褻。

法官考量蔡男趁室友服用安眠藥之際猥褻得逞，後續安排2次調解，均無法籌出和解金額，且無意願出席調解，依乘機性交罪，判蔡男3年4月徒刑，可上訴。

橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影

室友 猥褻 提告

延伸閱讀

韓戀綜《我是Solo》男嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 2要素沒坐牢

台中男高中校門當眾猥褻 揉捏假陽具嚇壞夜歸女

台中安親班司機猥褻女童 涉案司機補習班終身不得任用

安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

相關新聞

工程師看到外流性愛片分享慾上身 傳到「霸社」下場出爐

自稱擔任工程師的齊姓男子，前年4月在網路看到某女子外流的性愛影片，便將女方的影片截圖後，將連結分享在臉書社團「霸社」，事...

床具沒乾硬擠室友床 坐牢猥褻室友男被判刑

在監獄服刑的蔡姓男子因床具洗完後還沒乾，他便請託同房室友讓他一起睡在床上，結果趁對方吃下安眠藥後，蔡男便趁機用手、口套弄...

年輕女子租屋...房東三度潛入摸走內衣內褲 法院判賠27萬餘元

郭姓女子在台南市租屋，陳姓房東竟在天台及二度持備份鑰匙潛入她的房間內偷走內衣、內褲等，導致郭女之後時常覺得不安全，反覆確...

師拍學生裙底 一審判2年8月

李姓國小老師去年底在台鐵新營火車站尾隨女學生至驗票閘門口，刻意碰撞她後蹲下，欲偷拍裙底風光時被發現報警，今年初他也在超商...

醫師兒在父親醫院「潛入女廁偷拍」未遂 嘉院判刑6月可易科罰金

嘉義縣蔡姓男子父親任職海區某知名醫院，他卻在醫院內犯下離譜行徑。去年7月間，他趁探訪父親時，竟潛入院內女廁，伸出手機意圖...

台中兄弟找16歲少女援交 輪番上陣賠18萬元獲判緩刑

台中朱姓男子找16歲少女援交，還和哥哥討論後決定2人一起赴約，兄弟倆從台中開車到新北與少女開房間，輪流與少女發生性行為；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。