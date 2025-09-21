年輕女子租屋...房東三度潛入摸走內衣內褲 法院判賠27萬餘元

郭姓女子在台南市租屋，陳姓房東竟在天台及二度持備份鑰匙潛入她的房間內偷走內衣、內褲等，導致郭女之後時常覺得不安全，反覆確認門鎖，再也不敢在外租屋等，向陳提出刑民事訴訟；台南地院新市簡易庭認定陳的犯行也構成性騷擾，判他共要賠償27萬餘元。

郭姓女子提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償指出，陳姓男子為台南市永康區一間房屋的屋主，去年1月由陳的弟弟將4樓房間出租給她，結果陳竟然在去年2月中，先在5樓天台竊取她的內衣3件，同月再以備份鑰匙侵入4樓房間後，竊取她衣櫃內內衣3件、內褲1件。

去年3月15日下午3時許，陳又以備份鑰匙侵入4樓房間後，偷走她衣櫃內內衣2件，相關犯行連同行竊其他房客財物，台南地院已將陳依竊罪判刑一年；郭女主張，她是年輕女性，多次遭陳侵入房間行竊貼身衣物，讓她感受被冒犯，惶惶終日、驚恐不已，影響居住安寧，精神受有痛苦

郭女表示，此後她時常感到不安全，反覆確認門鎖，亦曾數次半夜做惡夢驚醒，影響工作表現，心力交瘁，持續接受心理師諮商；被陳翻過的貼身衣物都感到噁心而丟棄，更不敢在外租屋，導致上班來回通勤距離增加18公里，請求陳要賠償相關衍生費用及精神慰撫金20萬元。

法院審理時，陳已在監執行，拒絕出庭，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述；法院認定陳應視同自認，堪信郭女主張為真實，陳已不法侵害郭女財產權、居住安寧權及隱私權，且情節重大，郭女精神上因此受有相當痛苦，應堪認定。

另，竊取他人貼身衣物行為，通常足與他人身體隱私部位產生聯想，屬與性有關行為；陳姓男子顯已違反郭女意願，並使郭女心生畏怖、感受敵意及冒犯，自屬性騷擾行為，郭女請求賠償其所受財產上及非財產上損害，均屬有據。

法院指出，郭女主張心理諮商費用5萬元、遭竊內衣6件1萬8千元、遭竊內褲1件500元、房間內剩餘內衣13件價值3萬9千元、剩餘內褲12件價值6千元、丟棄床具價值4959元、因搬遷增加通勤油資6400元等，共計12萬4859元，應屬有據。