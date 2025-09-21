工程師看到外流性愛片分享慾上身 傳到「霸社」下場出爐
自稱擔任工程師的齊姓男子，前年4月在網路看到某女子外流的性愛影片，便將女方的影片截圖後，將連結分享在臉書社團「霸社」，事後女方發現影片遭霸社網友看光光，隨即報警提告，高雄地院依違反個資法，判齊男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。
齊男為「霸社」社團成員之一，先前曾將未成年女子的性愛影片放上該社團，讓廣大網友瀏覽，最後被判刑1年8月確定，目前已入監服刑。
判決指出，2022年10月間，該名被害女子的性愛影片被外流，齊男前年4月凌晨在某網站看到該部影片，便將女方的正面照截圖後，連同網址一起分享到「霸社」讓其他社團網友觀賞。
事後女方經朋友告知，發現自己多年前拍攝的影片竟然被「霸社」網友看光光，氣得報警提告，警方隨後到齊男家中搜索，扣得齊作案用的手機等物。
高雄地院審理時，齊男坦承將影片分享到社團供人欣賞，法官考量他分享影片含有女方裸體或身體隱私部位，齊構成以他法供人觀覽猥褻影像罪及違法利用他人個人資料罪，從一重罪以違反個資法論處。
法官考量齊男自稱工程師，雖與女方達成調解，且女方也具狀撤告，但齊仍觸犯其他罪名，經想像競合後，判齊男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言