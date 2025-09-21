工程師看到外流性愛片分享慾上身 傳到「霸社」下場出爐

自稱擔任工程師的齊姓男子，前年4月在網路看到某女子外流的性愛影片，便將女方的影片截圖後，將連結分享在臉書社團「霸社」，事後女方發現影片遭霸社網友看光光，隨即報警提告，高雄地院依違反個資法，判齊男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。

齊男為「霸社」社團成員之一，先前曾將未成年女子的性愛影片放上該社團，讓廣大網友瀏覽，最後被判刑1年8月確定，目前已入監服刑。

判決指出，2022年10月間，該名被害女子的性愛影片被外流，齊男前年4月凌晨在某網站看到該部影片，便將女方的正面照截圖後，連同網址一起分享到「霸社」讓其他社團網友觀賞。

事後女方經朋友告知，發現自己多年前拍攝的影片竟然被「霸社」網友看光光，氣得報警提告，警方隨後到齊男家中搜索，扣得齊作案用的手機等物。

高雄地院審理時，齊男坦承將影片分享到社團供人欣賞，法官考量他分享影片含有女方裸體或身體隱私部位，齊構成以他法供人觀覽猥褻影像罪及違法利用他人個人資料罪，從一重罪以違反個資法論處。