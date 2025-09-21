前偵查隊長涉性侵下屬 監察院糾正台北市中正一分局

快訊

中央社／ 台北21日電

監察院說，時任台北市中正第一分局偵查隊陳姓隊長，涉嫌自民國109年至111年5度對同一名女下屬性騷、性侵，中正第一分局未能依性別平等工作法採取適當措施，且對重要幹部的品德操守考核監督不周，未能及早發現問題，因此通過糾正。

陳姓隊長在112年遭台北地檢署起訴後，已遭記2大過免職。台北地方法院113年依違反強制性交罪等判處陳姓隊長有期徒刑7年，目前全案尚在高等法院審理。

根據監察院近日公布糾正案文，陳姓隊長於111年5月31日晚間值勤時違紀飲酒，並在隔天凌晨2時許在分局內性侵女下屬，嚴重影響民眾對於警察機關觀感與信賴。

監察院說，陳姓隊長在任職中正第一分局偵查隊隊長期間，利用權勢性騷擾及性侵害，於109年至111年間對同一名女下屬5度犯案，涉犯1件性騷擾、4件妨害性自主案，被害人囿於權勢不對等及警界文化，而長期隱忍。

監察院說，台北市警局在監察院詢問時指出，當時除了陳姓隊長與被害人2人在同一層辦公室外，其他員警都在不同樓層值守或待命服勤，因此案發時無人察覺。另外，中正第一分局偵查隊辦公室雖設有監視器，但當時未連線至勤務指揮中心由專人監看，也沒有夜間巡查機制，顯見分局在案發前未能依性別平等工作法規定，採取適當且有效措施防治性騷擾，提供友善安全工作環境，核有違失。

監察院指出，中正第一分局對於重要幹部的品德操守未善盡考核監督責任，及早防範性騷、性侵案發生，又未注意關懷基層員警身心狀況有無異常，及早發現問題，核有疏失，台北市警局應督促確實檢討改善，並持續加強性別平等觀念及申訴救濟相關教育訓練，維護職場安全。

性騷擾 監察院 性別平等

