師拍學生裙底 一審判2年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

李姓國小老師去年底在台鐵新營火車站尾隨女學生至驗票閘門口，刻意碰撞她後蹲下，欲偷拍裙底風光時被發現報警，今年初他也在超商內彎腰、半蹲，將手機伸進另名女學生裙底偷拍。李雖多次表達愧疚，二位女學生仍不願和解，台南地院認他犯拍攝少年性影像等罪，判二年八月徒刑。

李去年十一月廿日上午七時廿三分在新營火車站內偷拍未遂，女學生經同學告知而報警，鐵路警察局高雄分局調閱監視器及持搜索票、拘票，查扣手機及行動硬碟，並拘提他到案。警方另追出今年一月十五日晚間六點廿三分，李在安南區某超商偷拍女學生裙底得逞。

台南市教育局表示，李已遭解聘、不適任教師通報三年。

李坦承犯行，聲稱罹有焦慮症、衝動疾患、亞斯伯格症候群精神症狀，自二○二二年起持續接受治療，且聲請傳喚心理師作證，請求輕判。

心理師表示，李尋求諮商前曾在校內偷拍同事，自前年十月、十一月起至去年九月間，陸續接受諮商與治療，期間未再偷拍。李從高雄搬至台南工作，因劇烈的家庭衝突，承受力可能超出臨界範圍，原始的衝動才又出現。

女學生家人說，女學生看完監視器後暴哭、變孤僻，也抗拒包含父親在內的異性接近。家人說，希望李服刑時尋求醫療協助，避免再犯錯，並痛改前非、好好做人。

台南地院審酌李偷拍對象均為未成年人，對二名女學生身心均造成深遠且不可回復的損害，且扣案手機內還有其他不詳被害人性影像，可見他密集、反覆偷拍，犯罪情節不輕，無憫恕餘地。考量李多次在庭上表達愧疚，羈押期間持續閱覽諮商及佛學書籍以穩定情緒，且主動表示願意繼續接受羈押，犯後具悔意，依法判刑。

偷拍 教師

