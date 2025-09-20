聽新聞
0:00 / 0:00
醫師兒在父親醫院「潛入女廁偷拍」未遂 嘉院判刑6月可易科罰金
嘉義縣蔡姓男子父親任職海區某知名醫院，他卻在醫院內犯下離譜行徑。去年7月間，他趁探訪父親時，竟潛入院內女廁，伸出手機意圖偷拍實習女學生如廁。幸好被害人及時發現，並未留下影像。嘉義地方法院審理後，認定蔡男涉犯「無故攝錄他人性影像未遂罪」，日前判處有期徒刑6月，得易科罰金。
判決書揭露，2023年7月11日下午3時許，蔡男至父親辦公室短暫停留後，便走進同樓層地下一樓管理部旁的女廁。他躲進隔間內，竟將手機自隔板上方伸出，對準正在如廁的實習醫學生A女。A女驚覺異狀，嚇得立即拉起褲子並逃離現場。A女供稱，她當時排隊約10至15分鐘後才進入廁所，突然發現頭頂上方伸出1支手機，還從門縫間與1名年輕男子眼神交會。她清楚看見對方戴著黑色金屬框眼鏡，印象深刻。後來在偵辦過程與法院模擬比對時，她確認該男子就是蔡男。
面對指控，蔡男偵訊時多次改口。起初聲稱清潔人員打掃男廁，才被要求進入女廁，但清潔人員否認。之後他又改稱看到男廁在清潔，因此才誤入女廁；最後甚至辯稱是因肚子劇痛才急忙進入，並強調自己沒有帶手機進去，更不可能偷拍。不過，法院審理認為，蔡男進入女廁理由前後矛盾，且無合理正當性。相較之下，A女與蔡男並無任何糾葛，也沒有理由平白誣陷對方；加上醫院得知狀況後，查核確有疑慮，才建議A女報警，可見其指控可信度高。
法官指出，蔡男不僅否認犯行，態度不佳，未與被害人達成和解，顯示對隱私權與法律毫無尊重。雖因未拍攝成功而屬未遂，但其行為已嚴重侵害女性安全感與尊嚴。綜合相關事證，法院認定蔡男確實基於滿足私慾，故意潛入女廁進行偷拍，依「無故攝錄他人性影像未遂罪」判處6月徒刑，可易科罰金，藉此警惕社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言