台中兄弟找16歲少女援交 輪番上陣賠18萬元獲判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中朱姓男子找16歲少女援交，還和哥哥討論後決定2人一起赴約，兄弟倆從台中開車到新北與少女開房間，輪流與少女發生性行為；法院審酌，朱姓兄弟共賠償少女18萬元調解成立，對方也願原諒，依兒童及少年性剝削防制條例判兄弟各3月，均緩刑2年，可上訴。

檢警調查，朱男（20歲）2022年透過交友軟體認識少女，得知對方在從事性交易，他和哥哥（31歲）商量後，決定和少女議定2人次一共3000元，兄弟一同北上找她發生關係、付款。

朱姓兄弟同年10月30日開車到新北市新莊區，載少女到附近旅館開房間，2人事前雖不清楚她年齡，但聊天過程中少女有告知自己年僅16歲。

朱的哥哥先付對方3000元後，就和弟弟輪流與少女性交、口交，直到晚上近8點3人才離去，後來少女家屬察覺異狀報警才曝光。

檢方訊時，朱男辯稱不知道少女幾歲，但隱約感覺她未成年，朱兄則說，當時弟弟開擴音和少女聯繫援交一事，自己在旁邊聽，並同意2人價格3000元，也坦承自己有交往中女友，非無男女經驗，少女指證歷歷，但表示是自己要援交，沒想對朱姓兄弟提告。

檢方勘驗少女外表，認為她容貌、身型未脫稚氣，比對其他證據後，依兒童及少年性剝削防制條例18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪嫌起訴朱姓兄弟。

台中地院審酌，朱姓兄弟為滿足私慾和少女性交易，考量他們坦承犯行，與對方調解成立、共賠償18萬元，少女也願意原諒，依18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，判朱姓兄弟各3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

朱姓兄弟一起找16歲少女援交，均被判刑3月、緩刑2年。示意圖／ingimage
朱姓兄弟一起找16歲少女援交，均被判刑3月、緩刑2年。示意圖／ingimage

