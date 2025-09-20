YouTuber東眼山錄美景…Gopro裸男討合照 山友罵：雙北桃園橫行

YouTuber菲歐娜（FioNa FiFi）日前和朋友登桃園東眼山國家森林遊樂區，折返離登山口突遇一名裸男靠近要求合影，費歐娜當下對這名全身只「穿（配掛）」一件Gopro（輕巧運動攝相機）的陌生男，立即回「不好意思不方便喔」，男子並未強迫，佇足一會兒後離開未再跟上。

菲歐娜當下還用手機自拍功能往後攝影，確認男子未再跟上來才鬆口氣。事後她在Y.T.、 fb、IG用英語發聲描述過程，還下標題「如果是你們，當下怎麼做？」她原本想透過平台向國人及國際介紹台灣東眼山國家森林遊樂區的美景，去程和回來還不剩三分之一的路都沒事，很開心介紹東眼山景點特色，不料快到登山口前會碰上這種事。

菲歐娜公布手機自拍監視後面的影片，可以明顯看見一名男子全身光溜溜，討不到合影後停在路邊沒再跟來，隨後從畫面消失。消息傳開後，許多山友紛紛表示在台北、新北、桃園近郊包括台北象山、土城天山、鶯歌、三峽鳶山與桃園龜山、新北樹林交界方大棟山405高地都碰過，也有人用「那個垃圾到處橫行」、「累犯，警察沒作為」，引來熱議。

桃園市大溪警分局中午表示，針對媒體及網路關注「YouTuber於東眼山健行遇裸男」一事，分局至今未接獲相關報案或通報紀錄，警方一向重視山區治安與民眾安全，若登山民眾遇有類似不當或影響安全之行為，應立即撥打110報案，警方將立即派員到場查處，並依刑法公然猥褻罪等規定從嚴追辦，絕不寬貸。

警方也提醒，民眾進入山區務必結伴同行並保持警覺，若遇可疑人員應避免單獨接觸，並及時通報，以利警方即時處理。據了解該男子曾於新北市及桃園部分山區、風景區出沒，警方已著手調閱監視器並持續訪查，鎖定其行蹤，後續將依法追究相關刑責。