大同區養生館被查兩次、罰50萬仍不怕 北市府強勢斷水斷電
台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中提供半套性交易服務，儘管已兩度遭警方查獲、被開罰50萬元，仍不畏公權力持續營業，北市警方昨天聯合台電與自來水公司，依都市計畫法強勢執行「斷水斷電」，迫使業者歇業。
警方指出，該養身館長期以按摩為幌子，私下提供性交易，破壞轄區善良風氣，2022年2月，民生西路派出所獲檢舉持搜索票臨檢，當場查獲女按摩師與男客進行性交易，依法裁罰20萬元並通報市府列管；然而業者不改行徑，甚至更換招牌規避查緝，警方2024年8月持搜索票突襲，再次查獲從事色情交易，依法再罰30萬元並通報市府對該場所斷水斷電。
警方表示，若違規遭兩次查獲，可依都市計畫法第79條規定，強勢執行勒令停業及斷水斷電處分，昨天會同都發局、台電與自來水公司執行，現場切斷該處電力與自來水供應。
