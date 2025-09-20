快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

大同區養生館被查兩次、罰50萬仍不怕 北市府強勢斷水斷電

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中提供半套性交易服務，儘管已兩度遭警方查獲、被開罰50萬元，仍不畏公權力持續營業，北市警方昨天聯合台電與自來水公司，依都市計畫法強勢執行「斷水斷電」，迫使業者歇業。

警方指出，該養身館長期以按摩為幌子，私下提供性交易，破壞轄區善良風氣，2022年2月，民生西路派出所獲檢舉持搜索票臨檢，當場查獲女按摩師與男客進行性交易，依法裁罰20萬元並通報市府列管；然而業者不改行徑，甚至更換招牌規避查緝，警方2024年8月持搜索票突襲，再次查獲從事色情交易，依法再罰30萬元並通報市府對該場所斷水斷電。

警方表示，若違規遭兩次查獲，可依都市計畫法第79條規定，強勢執行勒令停業及斷水斷電處分，昨天會同都發局、台電與自來水公司執行，現場切斷該處電力與自來水供應。

台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」暗中提供半套性交易服務，連續兩次遭警方查獲，昨天被市府斷水斷電。記者翁至成／翻攝
台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」暗中提供半套性交易服務，連續兩次遭警方查獲，昨天被市府斷水斷電。記者翁至成／翻攝
台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」暗中提供半套性交易服務，連續兩次遭警方查獲，昨天被市府斷水斷電。記者翁至成／翻攝
台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」暗中提供半套性交易服務，連續兩次遭警方查獲，昨天被市府斷水斷電。記者翁至成／翻攝

按摩 性交易 都市計畫

延伸閱讀

法官核發搜索票未迴避…繼續審理同案 南投地院判決重大瑕疵被撤銷

陸委會警告北市府雙城論壇勿談觀光 國民黨：又是綠能你不能

徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

相關新聞

大同區養生館被查兩次、罰50萬仍不怕 北市府強勢斷水斷電

台北市大同區延平北路上的「晶亮足體養身館」涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中提供半套性交易服務，儘管已兩度遭警方查獲、被開罰50萬元...

台南國小師手機伸入裙底偷拍…2女學生身心受創 一審判2年8月

台南李姓國小男師去年底在台鐵新營火車站尾隨女學生至驗票閘門口，刻意碰撞她後蹲下，欲偷拍其裙底風光，同學發現後報警，追出今...

台中男高中校門當眾猥褻 揉捏假陽具嚇壞夜歸女

台中陳姓男子深夜獨自跑到位於大里區的青年高中校門口，坐在機車上當眾徒手揉捏放在腰間的假陽具，有女子徒步經過看到嚇壞，校方...

台中安親班司機猥褻女童 涉案司機補習班終身不得任用

台中市一名國小安親班的司機在前年間曾對兩名女童性騷擾、猥褻胸部，犯行7次，直至女童不堪受辱，向家長哭訴才揭發。中市教育局...

安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

台中市一名國小安親班的司機在前年間曾對兩名女童性騷擾、猥褻胸部，犯行7次，曾在犯行時，被其他國小男童目擊，當時男童喝叱「...

溫泉聖地染黃！礁溪鄉代當「門神」包庇性交易 羈押禁見

宜蘭礁溪鄉無黨籍的張姓鄉民代表，涉及利用人脈，充當應召站「門神」，協助業者應付臨檢，藉此收取分紅，昨遭檢警搜索約談，檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。